Не е страшно да си малък, а да не растеш: За 12-и път "24 часа" отличи малки фирми с големи идеи

Тази година кандидатите в конкурса "Големите малки" на медийната платформа бяха 115, а победителите са 14 фирми

За дванадесета поредна година медийна платформа "24 часа" подава ръка на смели български предприемачи, като подарява на малки фирми реклама на стойност 5000 евро в своето печатно и онлайн издание.

Правим го, защото малкия и среден бизнес е гръбнакът на икономиката. Малките фирми осигуряват най-много работни места, плащат сумарно най-много данъци и произвеждат най-голям дял от брутния вътрешен продукт на страната.

Партньори на "24 часа" са Българо-американската кредитна банка, А1, Българската агенция за експортно застраховане, MFG Investment, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, "София Тех парк" и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност.

Тази година кандидатите в конкурса бяха 115. Конкуренцията бе голяма, затова в краткия списък бяха рекордните на брой 27 фирми. А победителите не са традиционните десет, а цели 13 фирми в категориите "Социално предприемачество", "Стартъп", "Иновативна фирма", "Устойчиво развитие", "Бизнес с кауза" и "Зелен бизнес".

Министърът на образоването проф. д-р Георги Вълчев награди "СмарТест" в категория "Социално предприемачество".

На церемония във вторник вечер в "София Тех парк" първата награда от категория "Социално предприемачество" връчи министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев. Заслужи я "СмарТест" - стартъп в образованието от Ямбол, който помага както на учителите, така и на учениците и родителите, като улеснява изпитите и оценяването в стотици училища в страната. По този начин конкурират платформи на гиганти като Google и Microsoft.

Отдавна е известно, че в основата на големите идеи са малките стъпки. Когато имаш прекрасна идея, мечта и си способен да тръгнеш след нея, това е първата крачка. Това е достойно за уважение, достойно за насърчение", заяви проф. Вълчев.

"За нас "СмарТест" никога не е било просто платформа, а начин да помагаме на учителите да правят обучението по-смислено. Тази награда ни показва, че сме тръгнали в правилната посока", благодари Елена Шейтанова.

Зам.-кметът на София Светлин Ненов отличи "Биоком".

Дейността на фирмата е от голямо значение за нашия град - правилното депозиране на отпадъци. Това като решение е важна част за насоката, която следваме в Столична община - отпадъкът да се насочва правилно и да се превръща в ресурс.

Това каза зам.-кметът по иновации на София Светлин Ненов, който награди компания, рециклираща стари матраци. "Биоком", отличена в категория "Зелен бизнес", е фирма от софийското село Петърч, която вече разполага със специализирана площадка за рециклиране, а като следваща крачка планират емисия на свои акции на Българската фондова борса.

Създателката й Гена Събева разказа, че вече 4-5 години събират стари матраци в Петърч. Компанията работи ефективно с 2 общини, но е в преговори с останалите. Нека да изпреварим останалите страни в Европа, защото освен нашата има само още една площадка за рециклиране на матраци - в Нидерландия. Надграждаме - системата ни "РеМатрак" е за управление на жизнения цикъл на матраците. 300 хил. матрака излизат на боклука всяка година, никой не знае къде са, ние успяваме да съберем едва 10 хил.", каза Събева.

Васил Караиванов, член на УС на "София Тех парк" връчи награда на "Бусинска сръчкотилница".

Васил Караиванов, член на УС на домакина на събитието "София Тех парк", връчи награда в категория "Стартъп". Тя е за "Бусинска сръчкотилница" - работилница за изработване на керамични изделия в с. Бусинци, Софийско. Освен ателие за керамика, това е социално пространство за забавление на деца и възрастни и там често гостуват деца и цели класове ученици.

Как малките стават големи? С много сръчност. Приятно ми е да връча тази награда, защото имплементацията на културното ни наследство е наистина много голям потенциал за иновации, за нови технологии и за добавена стойност. Високата добавена стойност идва първо от сръчни ръце, а след това - в големите печалби, които не винаги са парични, а емоционални - като тези 13 хиляди деца, които вече са минали през сръчкотилницата, каза Караиванов и изяви желание децата на "София Тех парк" - от Първа частна математическа гимназия и частно училище "Архимед", "ТехноМеджикЛенд" и новия СТЕМ център, също да я посетят.

Създателката й Стефка Бонева пък сподели, че работата си като мисия. Така вече за 3 години и половина през работилницата са минали над 13 хил. деца, защото докосването до глината е магия.

Министърът на иновациите Иван Василев награди "Дрийм Тийм".

Чухме, че малките фирми са гръбнакът на икономиката ни. Извинявайте от името на публичния сектор, ние сме длъжници пред вас - често, когато възлагаме обществени поръчки, фаворизираме големите компании и правим пазарът недостъпен за вас. Вярвам, че това трябва да се промени, обърна се министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев към компаниите. И апелира публичните институции да отворят пазара за малките фирми, за да стане той по-достъпен и конкурентен. Технологиите и иновациите ни учат, че можем да сме по-ефективни с по-малко. Има компании, малки на амбиции и големи на амбиции. Тези, които преследват иновативните си идеи, са тези, които успяват. Пожелавам на всички да успеят и да развиват продуктите си в България, каза още Иван Василев.

Той награди Dream Team в категория "Иновативна фирма". Тази фирма се определя като "първата AI видео продукционна компания" в България. Произвеждат телевизионни рекламни клипове по иновативна технология, които са значително по-евтини от стандартните, а освен това правят академия за обучаване на фрилансъри.

Започнахме нашата компания в чужбина, но решихме, че България е хубаво място, за да покажем, че една фирма може да стане голяма и да помагаме на останалите. Когато големите помагат на малките, малките стават големи и тогава имаме големите малки, обобщи Мартин Стайков от компанията.

В тон с пожеланието на министър Василев той заяви, че всички от екипа са завършили в чужбина, но са се върнали, за да покажат на какво са способни българите и да стигнат световно ниво.

Зам.-министърът на икономиката Красимир Якимов награди "Ремит-НН".

Отново в тази категория награда връчи и Красимир Якимов, заместник-министър на икономиката. Тя е за "Ремит-НН" - малка семейна фирма от Смолян, която отглежда пчели и произвежда мед, който се продава в първия по рода си медомат - автомат за продажба на пчелен мед. Той се намира на главната улица в Смолян.

За мен е удоволствие да връча точно тази награда, защото това е една малка семейна фирма от един прекрасен родопски град, с който съм дълбоко свързан. Фирмата е пример за това, че зад успеха стои не само производство на качествен продукт, а и как той стига до неговите потребители. Пчеларството е традиционен български отрасъл - към края на миналата година са произведени 10 хил. тона мед от 8500 пчеларски стопанства. Пожелавам завладяване на нови пазари и нови медомати във всички градове, обърна се Якимов към производителите.

А те разказа, че идеята им е дошла, когато туристи в Смолян поискали да си купят мед. Следващата стъпка на фирмата е да направи вендинг фермерски пазар в Смолян.

Владимир Георгиев, изпълнителен директор на БАЕЗ връчи награда на "Мистър и Мисис Пет" ООД.

В тази категория награда получи и "Мистър & мисис пет" - хотел за кучета и котки в с. Горни Богров до София с екстри като външни климатици в дворовете за игра и системи за водна мъгла, които понижават температурата на въздуха, видеонаблюдение, дневник с активности и др.

Незабравка Велева, собственик и управител, я получи от Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане.

Аз като притежател на един мързелив и малко дебеличък котарак много оценявам подобни идеи. БАЕЗ отдавна подкрепя малкия и средния бизнес със застраховане на техните търговски вземания, предлагането на отложено плащане на клиенти крие риск, който се избягва благодарение на БАЕЗ - при продажби в целия свят, каза Георгиев.

Албена Лазарова, главен секретар на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия награди "Рано".

Малкият бизнес, който има големи идеи и мечти, е нашата мисия. Бихме искали да благодарим на всички участници за това, че преследват мечтите си и ги сбъдват. Това вече ви прави големи. Това каза Албена Лазарова, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Нейната награда е за пловдивската "Рано", която предлага къмпинг оборудване под марката "Разгар". Така се казва и първият им продукт - преносим грил с "лесен за контролиране огън" в гората и други диви места. Сега вече имат онлайн магазин за къмпинг оборудване, разработват и нови продукти.

Иван Михалев, търговски директор на "24 часа", даде награда на "Диаматикс".

"Диаматикс" беше отличена в категория "Устойчиво развитие". Компанията е пример за бизнес, започнал от нулата и успял да си намери място в силно конкурентен пазар, какъвто е киберсигурността. Със собствен Център за операции по киберсигурност, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата тя вече работи с партньори на четири континента.

Наградата взеха от Иван Михалев, търговски директор на "24 часа". Чудесно е, че аз, като член на журито, на екипа на "24 часа" и автор на идеята на конкурса, връчвам награда в "Устойчиво развитие". Ние развихме устойчиво нашата идея и съм щастлив, че днес виждаме толкова прекрасни фирми, каза Михалев.

Създателят на "Диаматикс" Сезен Анефи изтъкна, че киберсигурността засяга всички - децата ни, организации, малък, среден и голям бизнес.

Кибератаките се случват постоянно и там се намесваме ние. Нашата работа е 24 часа, 365 дни в годината вашата организация да бъде защитена. Екипът ни се намира в Каварна - град, голям, колкото квартал в София, но там има страхотен сплотен екип от 25 човека, които в момента се грижат за организации в цяла Европа, Близкия Изток и Австралия, разказа той. И завърши с това, че за да стане една фирма голяма, има нужда от не много - хъс, смелост и идея.

Цветелина Бориславова, собственик на БАКБ, отличи Ameru.

Отличието в категория "Зелен бизнес" се дава в партньорство с Българо-американската кредитна банка.

Затова грамотата беше връчена от Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

Благодаря за силата и желанието да се подкрепят такива проекти - на хората, които са нашето бъдеще. Те носят вдъхновение за всички нас. Ние винаги ще бъдем с тях и ще ги подкрепяме, каза Бориславова и се обърна към наградените: Бъдете силни, дръзновени, вярвайте в доброто, в себе си и да бъдете големи, истински големи във всичко, което правите.

Бориславова отличи Ameru. Това е български стартъп, който разработва смарт кошчета за разделно събиране на отпадъци с помощта на изкуствен интелект. Те работят в партньорство с "Екопак".

Кирил Ганчев представи компанията в няколко цифри - половин милиард е броят на гледанията, които кошът им за боклук е генерирал в социалните мрежи. 2 млн. са артикулите отпадъци, които са минали през техните кошове - това се равнява на 20 тона отпадъци. Стартъпът им е пуснат в над 25 различни държави в света и има над 40 корпоративни клиенти.

Симеон Илиев от MFG Invest отличи Phree skin.

Phree skin ltd бяха избрани в категория "Бизнес с кауза". Създателката на тези козметични продукти е генетичен инженер, която страдала от атопичен дерматит. Започнала да търси решение в лаборатория, а то се превърнало в бизнес.

Фирмата получи наградата си от Симеон Илиев, инвестиционен директор от MFG Invest.

Мой много добър приятел отиде да учи в Австрия в тази сфера. Аз го убеждавах да остане в България, а той мен, че няма смисъл. Това е пример за това, че не е прав. Мястото на българските учени е в България, каза Илиев.

Гледам си компанията като рожба, защото вярвам в каузата и в голямата цел, която искам да постигна. Всичко постигнато дотук е било основано на моите преживявания, каза основателката на фирмата Александра Пивоварчик.

Венелина Гочева, издател на "24 часа", връчи наградата на "Ейс Вайнъл".

Втората отличена от журито фирма в тази категория взе грамота от Венелина Гочева, издател на "24 часа". Тя е за "Ейс Вайнъл" - "умни стикери", които имат за цел да спасяват животи. В себе си съдържат информация за алергии, заболявания, лекарства, кръвна група, контакт на близък и др.

Не съм нито алпинист, нито моторист, но това, което правите - да спасявате човешки животи, е кауза и на "24 часа". Да помагаме на малките големи фирми да пораснат, е друга кауза на медийната ни платформа. Затова ще подкрепим министър Василев в неговата кауза - държавата да стои не само зад най-големите в икономиката, а да дава шанс на малките. Ще отидем и заедно със социалния министър Ефремова в Каварна, защото съм убедена, че тези двадесет млади хора, завършили в чужбина, освен че пазят и учат на киберсигурност фирми в целия свят, са променили и духа в своя малък град. Така, както всички вие променяте със своите проекти местата, в които живеете, обърна се Гочева към фирмите.

Благодарим на "24 часа", че при по-малко от един месец на пазара се свързаха с нас и ни представиха в тяхното хартиено издание. 7 месеца по-късно можем да сме на тази сцена отличени с малките бизнеси с големите мечти, благодариха семейство Георгия и Светослав Христови.

Социалният министър Наталия Ефремова награди "Нов век-2001".

Тази вечер ми прави впечатление, че изключително много млади хора получават награди - това са млади предприемачи, пред които предстои животът, но и развитието на техните фирми. Освен това няколко от тях са се върнали в България от чужбина и доказват, че тук може да се прави бизнес. Това е кауза, с която съм се заела. Министерството на труда поддържа платформата "Избирам България" и предоставя финансови стимули за хора, които искат да се върнат у нас, посочи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Тя сподели, че социалното предприемачество е една от големите й любови, защото това са едни от най-вдъхновяващите примери - те дават шанс на други хора, които рядко го получават, да работят. Социалното включване, равните възможности са нещо, което е постижимо, и се изисква много малко от всеки един от нас - малко емпатия, която ни липсва, каза още Ефремова.

Социалният министър Наталия Ефремова връчи и още една награда - на "Стрей Шийп".

Социалната министърка връчи последните две награди в категория "Социално предприемачество",

Зад "Нов Век - 2001" седи Иван Иванов, който се връща от САЩ, за да събира и поправя инвалидни колички и други помощни средства, които предоставя на хора в нужда. Днес до базата в с. Бяла река вече има работилница на фондацията му.

Вече 8 години живея в България и винаги ми се е струвало, че хората с увреждания и проблеми не са оценени правилно. Затова ние събираме помощни средства от България и Европа, ремонтираме ги в специалната ни работилница и ги даряваме. Отскоро го правим и за деца с церебрална парализа и други увреждания. Мартин Лутър Кинг е започнал неговата значима реч с думите "Имам една мечта". Аз също имах една мечта - хората с увреждания в България да се виждат и да са значими в обществото, разказа Иванов.

"Стрей Шийп - София" пък помага на хората със слухови затруднения да общуват. Те "превеждат" на големи събития като Hills of Rock и Phil Good Festival, където за първи път много глухи посетители са могли да преживеят изпълненията на световни артисти по по-достъпен начин. Имат и онлайн платформа за обучение на жестомимичен език, през която са минали до момента 1500 души.

Нашата мисия е всички в България да знаят поне 50 думи на жестов език, за да направим ежедневието на глухите хора по-леко и достъпно, пожелаха си от компанията.

На сцената по време на цялата церемония пък беше Борис Бъндев, който превеждаше цялата церемония на жестомимичен език.

Той обяви, че в залата присъстват двама глухи предприемачи, които произвеждат мебели по поръчка. "Те са доказателство, че няма невъзможни неща, пожелавам им много бизнес успехи и продадени мебели", обърна се към тях.

Извънредната награда на "24 часа" бе за "Алан фърничърс".

Така "Алан фърничърс" се присъедини към наградените компании - извън сценария.

Аз съм напълно глуха, но преди 5 години решихме да създадем собствен бизнес, за да дадем повече уют на хората и да украсим пространствата им. Нашият бизнес е предизвикателен, изисква се да си иновативен и се радваме, като правим клиентите си щастливи. Глухите хора срещат предизвикателство да намерят работа, а работодателите се плашат, затова е хубаво, който има желание, да се обучи на жестов език, за да има интеграция, призова Янка Трачук от мебелната фирма.