Ще се превърне ли мобилното приложение в разговор с AI агент?

„Трябва да имаме приложение“ – преди близо 20 години тези думи се превръщат в мантра за почти всеки бранд. През 2008 г. Apple и Android тъкмо са пуснали App Store и Android Market, а година по-късно мобилните приложения вече са световен бум.

От другата страна на истерията са прогнозите, че всичко е временно – приложенията ще отшумят, а уебът ще остане големият победител.

Предположенията, че мобилният хайп е чудо за три дни, не се сбъдват, но днес историята до голяма степен върви по сходен път. Някогашният спор „web“ или „app“ се измества към друг въпрос – ще останат ли приложенията такива, каквито ги познаваме, или ще се превърнат в интерфейс към AI агент.

Екипът за дигиталните канали и маркетинг в Yettel следи тази промяна и се подготвя за нея. Именно те са хората, извървели пътя от първите уеб базирани решения и мобилни приложения до дигиталната трансформация от последните години.

„Намираме се в период на постоянни иновации и сме сред първите, които усещат ефекта им“, казва Миглена Славова, мениджър „Дигитален маркетинг“ в телекома. „Всяка промяна във възможностите на AI променя начина, по който работим – понякога дори една смяна на алгоритъм може да обезсмисли всичко, което сме направили дотук. Затова трябва да бъдем гъвкави, въпреки сложността на бизнеса ни. Това е голямата разлика спрямо преди – днес знаем, че това, което работи сега, може да не работи утре.“

Усещането е като да си винаги на полусъединител – в очакване всеки момент да се появи нов алгоритъм, нова технология или AI иновация, която да обърне всичко с хастара навън.

Преди близо 20 години обаче темпото е коренно различно.

От Fun Call през сайт до всичко в телефона

Цветан Георгиев, старши експерт „Управление на дигитални проекти“, ни връща 21 години назад в историята на компанията.

„Още през 2005 г. се появи първото уеб базирано приложение MyGlobul. В него имаше информация за фактура, текуща сметка, възможност да изпратиш SMS от сайта, както и да купиш Fun Call или абонамент за SMS услуги“, спомня си той.

По-осезаемото развитие обаче идва години по-късно. Първата голяма крачка е появата на бизнес портала през 2014 г. Следва стартът на мобилното приложение MyTelenor през 2016 г., а година по-късно – и на онлайн магазина през корпоративния сайт.

Постепенно се надграждат и нещата, които потребителят може да прави в приложението – проверка и плащане на сметка, следене на оставащо потребление, активация на пакети, а впоследствие и подновяване на договор с дигитален подпис.

Според Карина Деветакова, ръководител „Дигитални продукти“, пазарът и индустрията отдавна показват, че мобилните приложения са в основата на всеки бизнес. „За клиента това вече не стои като въпрос, а като очакване – всичко, което предлага една компания, трябва да присъства и дигитално“, казва тя.

За бизнеса обаче „всичко“ трудно може да бъде приоритет, затова водещи остават очакванията на потребителите.

„Винаги правим проучвания и въвеждаме онези услуги, които са най-използвани и желани от клиентите“, добавя Стефан Димитров, директор „Дигитални продукти и маркетинг“. Така към първоначалните функционалности с годините се добавят още – не само за обслужване и продажба, но и за забавление.

През 2021 г. телекомът пуска една от най-известните си активности – „Петък с Yettel“. И до днес тя е причина хиляди потребители да влизат в приложението всеки петък, за да проверят каква оферта са спечелили. През 2023 г. компанията се заема с още по-амбициозна задача и дигитализира „100-те национални туристически обекта“.

Най-съществената промяна се случва миналата година, когато дигитализират 95% от клиентските интеракции. На практика клиентът вече може да прави почти всичко в мобилното приложение – да си купи телефон или да активира нов план, да регистрира предплатена карта, да пренесе номера си от друг оператор, да сключи застраховка, да управлява услуги и още много други неща.

Днес 90% от клиентите на телекома имат приложението Yettel, а новите функционалности се използват все повече.

„Най-трудно беше да намерим баланса – казва Цветан. – От една страна, имаме много сложни процеси и вътрешни системи, а от друга, това, което клиентът вижда, трябва да е максимално лесно. Именно тук беше най-голямото усилие – да направим лесно нещо, което всъщност е много комплексно.“

Удобството обаче е само видимият слой. Дигитализацията има и бизнес смисъл – тя отваря възможности за по-бързо пускане на услуги, интеграция на AI и много по-прецизна персонализация. Дигиталният процес е източник на данни, които могат да бъдат измервани и анализирани, а това е ключово за дигиталния маркетинг.

От брой харесвания до близо 500 индикатора

„Днешният потребител е доста хибриден. Дори да купи от магазин, преди това той е взел решението онлайн – разгледал е сайта, сравнил е оферти, кликнал е върху наша кампания в медиите. Това показва, че приносът на дигиталния канал за покупката е съществен“, казва Миглена.

Именно за да може още по-качествено да анализира потребителското поведение, преди няколко години телекомът внедрява единна платформа за управление на клиентските данни, като с тази стъпка поставя основата за много по-прецизна персонализация.

„Ако преди десет години дигиталният маркетинг беше да публикуваме един пост и да видим колко души са го видели и харесали, днес следим близо 500 индикатора, на база на които взимаме решения“, подчертава Стефан.

Именно тук е и една от най-големите промени – данните вече не просто показват какво се е случило. Те им помагат да разберат защо се е случило, какво ще работи по-добре и какво да направят след това.

И ако данните постепенно променят същността на дигиталния маркетинг, AI е на път да трансформира цялото дигитално изживяване.

Ще се превърне ли мобилното приложение в разговор с AI

До края на годината Yettel ще стартира своя първи AI чатбот за клиенти. Ролята му обаче ще бъде много повече от това да отговаря на въпроси, използвайки информация от сайта. „Той ще може да обяснява как е формирана сметката, да препоръчва оферти или да насочва към конкретни менюта в приложението“, обяснява Камен Димов, старши експерт „Управление на дигитални проекти“.

Това обаче ще бъде само началото. През следващите няколко години промяната ще стане по-осезаема – AI няма да бъде просто чат прозорец, а инструмент, който ще може и да извършва определени действия.

„Ако клиентът иска да си купи телефон, няма да е нужно да минава през различните менюта – пазарска количка, метод на плащане и т.н. Вместо това под формата на разговор с AI ще каже къде иска да му бъде доставен телефонът и как ще плати. На практика потребителят ще каже какво иска, а агентът ще свърши всичко останало“, обяснява той.

„Ако сега чатботът е помощник, до 2-3 години той може да стане основният интерфейс. Така дигиталното изживяване все повече ще се превръща в разговор“, прогнозира и Стефан.

От телекома отсега се подготвят и за още по-далечен сценарий – когато AI агентите на клиентите ще комуникират директно с техния AI агент. Донякъде звучи футуристично, но и съвсем реалистично предвид скоростта, с която се променя светът.

„Ако потребителите свикнат просто да казват на агента какво искат, връщането им към сложни менюта и поредица от стъпки би ги отказало. Тази тенденция вече се вижда – например в начина, по който AI обобщенията постепенно изместват традиционните търсачки. Очакванията са, че AI цялостно ще промени начина, по който потребяваме съдържание и дигитални услуги. Това ще създаде напълно нови навици и ние трябва да сме готови“, коментира Миглена.

Остава обаче най-трудният въпрос – как се подготвяш за бъдеще, в което правилата се променят всеки ден, а ти си постоянно на полусъединител – готов във всеки момент да ускориш или да смениш посоката.