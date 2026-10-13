Кристалина Георгиева предупреди за нарастващи икономически загуби в световен мащаб

Икономическите загуби от фрагментацията на световната икономика могат да достигнат 7 на сто от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП). Макар засега да остават под това равнище, те продължават да нарастват, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на дискусия в рамките на годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок, цитирана от БТА.

„Добрата новина е, че не стигнахме дотам. Лошата е, че продължаваме да се движим в тази посока", каза Георгиева, визирайки оценката за потенциалните загуби.

В дискусията за изграждането на устойчивост в един фрагментиран свят участваха и президентът на Световната банка Аджай Банга, вицепремиерът и министър на финансите на Тайланд Екнити Нититанпрапас и вицепремиерът и министър на финансите на Финландия Рийка Пурра.

Според Георгиева един от най-подценяваните ефекти на фрагментацията е пропуснатата полза от международното сътрудничество. Тя се изразява в дублиране на дейности, които биха могли да бъдат извършвани съвместно, по-бавно развитие на научните изследвания и иновациите и отслабване на доверието между хората и държавите.

Участниците отбелязаха, че държавите и компаниите все по-често поставят сигурността на доставките пред разходната ефективност. Това засилва стремежа към диверсификация на пазарите, източниците на суровини и веригите за доставки.

Нититанпрапас посочи три основни канала, по които промените влияят върху икономиката: търговията, финансовите пазари и инвестициите. Тайланд е нетен вносител на енергия и преди последните сътресения е получавал около половината от енергийния си внос от Близкия изток. През последните седем-осем месеца страната е намерила алтернативни източници в Западна Африка и Латинска Америка.

Доходността по десетгодишните тайландски държавни облигации се е повишила с 60 базисни пункта спрямо увеличение със 120 базисни пункта в САЩ, отбеляза министърът. Според него това показва значението на фискалната дисциплина и макроикономическата стабилност.

Тайланд отчита и положителни резултати от пренареждането на инвестиционните потоци. Заявленията за преки чуждестранни инвестиции са нараснали с 47 на сто през първото полугодие, а частните инвестиции са се увеличили с над 10 на сто през две последователни тримесечия. Следващата задача е заявленията да се превърнат в реални вложения чрез намаляване на административните пречки, посочи Нититанпрапас.

Според Аджай Банга промените в международната търговия създават както затруднения, така и възможности за развиващите се икономики. През последните 20 години световните търговски потоци са се увеличили четири пъти, а делът на развиващите се държави в тях е нараснал от 20 на 40 на сто. Търговията между тези страни също придобива все по-голямо значение.

Банга призова за засилване на регионалната интеграция чрез намаляване на търговските бариери, опростяване на митническите процедури и улесняване на движението на стоки през границите. През последното десетилетие са подписани около 100 регионални и двустранни търговски споразумения, но изпълнението им остава предизвикателство, отбеляза той.

Георгиева също настоя за по-тясно икономическо сътрудничество. Според нея завършването на единния пазар на ЕС и интегрирането на енергийните мрежи могат да понижат цените на енергията в Европа с над 10 на сто. Премахването на нетарифните търговски бариери в Азия би могло с времето да увеличи икономическия растеж на региона с 1,8 на сто, посочи тя.

Рийка Пурра подчерта, че малките отворени икономики са силно зависими от международните вериги за доставки. Те обаче могат да се приспособяват чрез диверсификация и укрепване на стратегическите си предимства. Стремежът към прекомерна икономическа самостоятелност може да подкопае ползите от отворената икономика, предупреди тя.

Георгиева посочи, че при по-чести сътресения макроикономическата и финансовата стабилност остават първата линия на защита. Тя призова за устойчиви публични финанси и надеждна парична политика, съчетани с диверсификация, интеграция и международно сътрудничество.