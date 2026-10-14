Новото шаси в Lamborghini Urus може да предсказва как ще шофирате

Най-мощният Lamborghini Urus досега е с мощност от 812 к.с. и ускорява до 100 км/ч за 3,3 секунди. Но самата мощност не е най-интересното нещо за новия plug-in хибриден Lamborghini Urus SE Performante. Много по-забележителна е технологията, която дизайнерите са използвали, за да държат почти 2,5-тонния SUV под контрол.

Основата е изцяло новата концепция за въздушно окачване Aura, допълнена от обширна сензорна мрежа и предсказуем контрол на динамиката на шофиране. Електрониката не само контролира амортисьорите, но и работи съвместно със спирачките, задвижването на всички колела и системите за стабилизация. Резултатът е по-бърза и по-прецизна реакция на командите на водача, без Lamborghini да се налага да прави компромис с комфорта по време на ежедневно пътуване.

Новото окачване Aura използва две въздушни камери и двуклапанни адаптивни амортисьори, което е първото по рода си в моделната гама на Urus.

Принципът се крие във възможността за промяна не само на силата на амортисьор, но и на характеристиките на самите пневматични пружини. Чрез свързване на втора камера може да се променя ефективният обем на въздуха, а оттам и твърдостта на окачването. Двуклапанните амортисьори позволяват и независимо регулиране на амортисьорите по време на свиване и разтягане на окачването.

По този начин шасито е по-гъвкаво при комфортно шофиране и значително по-твърдо при спортно темпо. Това е значителна промяна в дизайна в сравнение с предишния Urus Performante, който използваше стоманени пружини.

Според Lamborghini, новата система намалява наклона на каросерията с 55 процента по време на спортно шофиране, а вибрациите, влияещи върху комфорта на шофиране, са намалени с една четвърт в сравнение с предишния Performante.

Самото окачване обаче е само една част от техническото решение. Друга иновация е 6D централният сензор, който Lamborghini използва за първи път в ексклузивния супер спортен автомобил Fenomeno.

Сензор, разположен близо до центъра на тежестта на автомобила, следи движението по три пространствени оси. Той измерва надлъжно, странично и вертикално ускорение, както и ъгловите скорости на накланяне и отклонение от курса на каросерията. Това дава на електрониката много подробна картина на случващото се с автомобила при ускорение, спиране или завиване.