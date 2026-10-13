Арх. Светослав Станиславов от STARH представи концепцията на жилищния проект в Пловдив, която обединява съвременна архитектура, богато озеленяване и дългосрочна грижа за качеството на обитаване.

в Пловдив беше представен на Building Innovation Forum 2026 - професионален форум, посветен на архитектурата, строителството и сградните технологии. Събитието се проведе на 8 октомври в Sofia Event Center и събра архитекти, инвеститори, инженери, строителни компании, консултанти и представители на международни технологични брандове. В рамките на формата Project Showcase - Redefining Spaces арх. Светослав Станиславов, основател и водещ проектант на STARH и автор на архитектурната концепция на Iconica, представи темата „Нова линия в градския силует: архитектура, зеленина и човешки мащаб“.

В основата на проекта стои разбирането, че качеството на обитаване се определя не само от самото жилище, но и от средата около него. Затова свободните пространства и озеленяването са неразделна част от архитектурната концепция. Двете високи сгради и по-ниският свързващ обем са организирани около частен парк с площ от 5 845 кв. м. По-големите отстояния между сградите осигуряват повече естествена светлина, открити гледки и усещане за простор и уединение. Концепцията предвижда парк с контролиран достъп, пространства за отдих, спорт и игра, както и озеленена покривна тераса. Целта е зелената среда да бъде естествено продължение на дома и да допринася за комфорта на обитателите.

Съществен елемент от проекта е и подходът към управлението и поддръжката след завършването на строителството. Проектният мениджмънт е поверен на Galaxy Investment Group - компания с над 25 години опит в развитието и управлението на недвижими имоти в жилищния, хотелския, офисния, търговския и индустриалния сегмент. Експертизата на компанията обхваща различните етапи от инвестиционния цикъл, включително управлението на завършени имоти. В Iconica този подход е заложен още при разработването на проекта – от организацията на общите части и контрола на достъпа до поддръжката на сградите и зелените пространства и решенията за паркиране. Амбицията е качеството на средата да бъде запазено и в дългосрочен план, чрез професионално управление и грижа за ежедневното функциониране на комплекса.

Локацията в пловдивския квартал „Отдих и култура“ допълва концепцията на Iconica. Близостта до Гребната база, парковете, спортните зони и градските удобства съчетава достъпа до активния градски живот с възможността за спокойствие и контакт с природата. Със своята архитектурна концепция, мащабно озеленяване и фокус върху дългосрочното управление Iconica представя цялостен подход към съвременното градско обитаване. Проектът поставя в центъра не само сградите, но и взаимовръзката между архитектурата, свободното пространство и качеството на ежедневната среда – теми, които заемат все по-важно място в професионалния разговор за бъдещето на градовете.