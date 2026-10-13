По-лесно ще се купуват ток от възобновяеми източници

Сключването на споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници ще бъде улеснено, както и производството и използването на такава енергия в сградите. Това решиха депутатите от парламентарната Комисия по енергетика, като приеха на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Поправките целят да завърши въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на европейската Директива (ЕС) 2023/2413 за насърчаване на енергията от възобновяеми източници. Срокът за транспонирането ѝ изтече на 21 май 2025 г.

Промените следват заложената в директивата цел чрез адаптиране на действащата правна уредба да се създадат условия за постигане на климатична неутралност в Европейския съюз до 2050 г. Междинната цел е нетните емисии на парникови газове да бъдат намалени с най-малко 55 на сто до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 година.

Законовите промени ускоряват сътрудничеството между държавите членки чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. Допълват се и изискванията за развитие на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват в енергийни проекти в приоритетните зони.

Въвежда се и по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на производители на електроенергия от вятърна енергия. Стимулира се развитието на децентрализирани системи за производство и съхранение на електроенергия.

Измененията обхващат и развитието на отоплителните и охладителните системи, по-специално районните системи за отопление и охлаждане, с оглед балансирането на електроенергийната система.

Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспорта, съобщава БТА.

От Министерството на енергетиката (МЕ) посочват, че със законовите изменения не се променят екологични изисквания и процедури, определени със Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. преценката за извършването на екологична оценка на инвестиционните предложения. При определянето на приоритетните зони за производство на електрическа енергия от вятърна енергия се изключват защитени зони и защитени територии от Националната екологична мрежа, установените миграционни маршрути на птици, горски и трайно затревени територии и др. Запазват се правилата по отношение на изграждането, реконструкцията и въвеждането в експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, допълват от МЕ.