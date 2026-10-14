Китай ограничава екраните в колите със закон

След като вече въведе забрана за вдлъбнати дръжки на вратите и наложи задължение за присъствието на определен брой физически бутони в интериора, китайското правителство предприема още по-сериозна стъпка.

В момента управляващите обмислят закон, който да ограничи изобилието от екрани по таблата на новите превозни средства. Основната причина е нарастващото безпокойство в Пекин, че автомобилните компании не провеждат достатъчно тестове, за да гарантират реалната безопасност.

В регулаторните органи преобладава схващането, че заради бясната скорост на разработка и производство в местната индустрия се правят опасни компромиси, особено по отношение на сигурността на шофьорите и пътниците.

Проектозаконът изрично забранява използването на сгъваеми и гъвкави екрани в купето. Причината е, че те се считат за твърде опасни и нестабилни при евентуален сблъсък.

Китай въвежда строг списък от 19 критични функции за безопасност, които задължително трябва да имат отделни, физически превключватели и лостчета. Те не могат да бъдат дублирани или скрити в менютата на таблетите. На докосване по екрана или тъч панели ще се позволява само ако има паралелно физическо управление.

Избор на предавка (P/R/N/D) - превключването на скорости единствено от екрана (както е при новите модели на Tesla) ще е незаконно. Задължителни са и физическите бутони за аварийно спиране и пълно изключване на захранването на електромобила.