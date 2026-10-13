НАП установи 11 нарушения в ресторант в София само за ден

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП установиха 11 нарушения в столичен ресторант. Проверката в заведението е стартирала с контролна покупка, при която след заплащане на сумата, не е бил издаден фискален бон. Вместо него, при искане на касова бележка от страна на тайния клиент, той е получил имитация, издадена от нефискален принтер.

След като служителите на НАП са се легитимирали, контролните действия са продължили с инвентаризация и проверка на фискалните устройства в обекта, наличностите в касата, наличието на трудови договори на работниците и др. Заради отказ на персонала да съдейства на проверяващите на място са повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Освен некоректно отчитане на продажбите, фискалните инспектори са установили още множество нарушения, сред които: разлика в касовата наличност и маркираното на фискалното устройство, наличието на нефискални бонове в търговския обект, като сумите от тях и от извършената контролна покупка не са отразени на касовия апарат. В търговския обект е липсвал и кочан с касови бележки, каквото е изискването на Наредба Н-18. От работещите на място, само един е имал трудов договор с дружеството, собственик на ресторанта, а останалите с друга фирма.

Поради съмнения за манипулиране и осъществяване на дистанционен достъп до програмния продукт и компютъра в заведението, проверяващите са запечатили ресторанта за една нощ, за да обезпечат информацията от софтуера за управление на продажбите и да осигурят безпрепятствено протичане на инвентаризацията и последващи контролни действия.

От 11 октомври, в рамките на 5 дни фискалните инспектори ще проведат т.нар. „явно наблюдение", при което ще присъстват в търговския обект през работното му време, като целта е да проследят реалните обороти, регистрирани с издаване на касови бележки. От дружеството, управляващото ресторанта, са изискани документи за произход на стоката, информация от ПОС-терминално устройство, данни от софтуера за управление на продажбите, счетоводни документи и др.

За установените в обекта нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект".

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].