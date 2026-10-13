Ива Петрова: Ядрената енергетика е извън политическите цикли, иска дългосрочен ангажимент

„Ядрената енергетика изисква да мислим отвъд политическите цикли и рамките на отделните проекти. Тя е дългосрочен ангажимент, който предполага предвидими политики, обществено доверие, подготвени кадри и устойчиво финансиране", подчерта министър Петрова. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която участва в 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика (ENEF) в Прага.

В него се включиха Селин Гауер - генерален директор на ГД „Енергетика" в Европейската комисия, Томаш Елер - генерален директор за ядрена енергетика и нови технологии в Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, и Марцин Новацки - председател на секция TEN в Европейския икономически и социален комитет.

Петрова заяви, че България стъпва на повече от 50 години опит в експлоатацията на ядрени мощности, силна професионална общност и утвърден институционален и регулаторен капацитет. Тя съобщи, че страната ни вече прилага стратегия за диверсификация, започнала с доставките на ядрено гориво и обхващаща постепенно и останалите дейности по веригата, включително поддръжката на съществуващото оборудване.

Работи се по проекта за изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй" и се извършва оценка на потенциалната роля на малките модулни реактори. Сред ключовите условия за реализацията на тези проекти са предвидимата инвестиционна среда, ясното разпределение на рисковете и отговорностите и подготовката на следващото поколение специалисти.

„За да се възползва Европа от потенциала на малките модулни реактори, трябва да създадем условия за стандартизация, многократно прилагане на утвърдени проектни решения и изграждане на конкурентоспособна индустриална екосистема", заяви Ива Петрова. Според нея европейското сътрудничество може да ускори развитието на индустриалния капацитет, компетентностите и финансирането, като същевременно се отчита пълният принос на ядрената енергетика за енергийната сигурност, декарбонизацията и конкурентоспособността на Европа.