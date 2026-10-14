Туристическият бранш: Дано нападенията отшумят до януари, тогава е пикът на ранните резервации

Цените за лято 2027 вече са договорени, засега сезонът не изглеждал застрашен

Туристическият бранш, особено агенциите, заети с промотирането на България в чужбина и докарването на туристи за летен туризъм у нас, започнаха да се безпокоят за идното лято.

“Дано тези нападения престанат и случаите да се забравят до януари и до настъпването на летния сезон”, каза пред “24 часа” председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев. Според него по някаква случайност нападенията с дрон на кораби в икономическата зона на България в Черно море са съвпаднали с много местни скандали във Великобритания и изобщо в Западна Европа, поради което тамошните медии почти не са им обърнали внимание.

Ситуацията обаче е тревожна, защото цените за лятото на 2027-а вече са договорени, а специално на британския пазар ранните записвания започнаха още през септември. През януари те ще достигнат пика си, а горе-долу по това време ще са започнали и на немския пазар, обясни той. Фирмата на Грошев работи предимно на британския пазар.

“Притеснително е, че инцидентите ескалират. Определено това може да доведе до спад в записванията за следващото лято по Българското Черноморие”, коментира Венцислав Танчев, представител на германски туроператор за България. По думите му основната клиентела на компанията са семейства с деца, които биха могли да се откажат от пътуване до България, ако възприемат ситуацията като риск за своята сигурност. “При ранните записвания може да има застой”, предупреди той.

Ранните записвания са важен показател за развитието на летния туристически сезон, тъй като позволяват на хотелиерите и туроператорите да планират капацитета и продажбите си месеци преди началото на лятото.

Според изпълнителния директор на Института за анализи и прогнози в туризма Румен Драганов обаче безпокойствата са силно преувеличени. “Западната преса не обръща внимание на тези атаки по кораби в Черно море. Ако опасността беше толкова голяма, външните министерства на Германия и Великобритания щяха да предупредят гражданите си поне с жълт код, което е втората степен за повишено внимание при пътуване, а няма нищо такова”, каза Драганов. Според него записванията са започнали нормално както винаги – първи в това отношение са британците, при които ранното записване е започнало още през септември. На германския пазар това ще стане през периода декември-януари. “Цените за лятото на 2027 г. са определени още през май 2026 г. и никой няма интерес да провали сезона”, каза още той.