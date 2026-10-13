Завърналата се от космоса астронавтка Софи Адено: Не сме готови да отидем на Марс

Човечеството все още не е готово да отиде на Марс. Това каза френската астронавтка Софи Адено, която се завърна след осеммесечна мисия на борда на Международната космическа станция (МКС).

"Не сме готови, имаме нужда от технологични пробиви", отбеляза Адено по време на пресконференция, организирана от Европейската космическа агенция (ЕКА) в Кьолн, Германия, пет дни след приводняването на екипажа на кораба „Дракон" в Тихия океан.

„Веднага след като капсулата се отвори, първото нещо, което си казах, беше: „Изпратете ме обратно в космоса", защото ми беше лошо от вълните на морето и си мислех, че горе е по-добре. Второто нещо обаче, което си помислих, беше, че не сме готови да отидем на Марс", каза френската астронавтка, цитирана от АФП и БТА.

Софи Адено припомни, че при пристигането на Земята над 50 процента от астронавтите имат симптомите, която тя е изпитала - силна отпадналост, повръщане, като те варират от човек на човек, както и от мисия на мисия за един и същ човек.

Продължителността на пътуването до Марс понастоящем се оценява на шест до девет месеца - период, който е приблизително равен на времето, прекарано от Софи Адено на Международната космическа станция, макар в нейния случай условията да са били значително по-добри. Пребивавайки на МКС, астронавтката все пак е имала възможност да поддържа физическата си форма, а и орбиталната станция предлага много по-просторни помещения в сравнение с обикновен транспортен кораб.

„С технологията, с която разполагаме понастоящем, при една много продължителна мисия като пътуване от няколко месеца до Марс, само си представете последствията. Ще се сблъскаме с физиологични ограничения и затруднения при справянето с най-основните неща", допълни тя.

„От друга страна, ако постигнем технологични пробиви, които да ни позволят да съкратим времето за пътуване - например чрез създаване на изкуствена гравитация чрез въртене на космическия кораб, така че астронавтите винаги да са изложени на действието на някаква форма на гравитация, тогава нещата биха могли да се получат. При сегашното положение обаче със сигурност трябва да преминем през още няколко ключови етапа", каза още Софи Адено.