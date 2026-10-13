“Булгаргаз” поиска с 34% по-скъп газ за ноември

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34% поскъпване на природния газ за ноември е поискала държавната компания “Булгаргаз”, става ясно от заявлението, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. За октомври одобрената цена беше 44,09 евро.

В заявлението газовата компания пише, че исканото поскъпване е с 30% по-ниско от цените на фючърсите на европейските газови пазари. На нидерландската борса цените са около 81,65 евро, на виртуалната търговска точка в Германия газът струва около 82,6 евро, а в Австрия – 83,32 евро.

Най-големите доставки за България - по договора за азерски газ (1 млрд. куб. м), се калкулират по цена, която се определя в зависимост от цените на петролните деривати.

Другите източници на доставки са терминалът при Александруполис, доставките на газ, съхраняван в Турция по договора с “Боташ”, както и тегленето от подземното хранилище в Чирен. От “Булгаргаз” уточняват, че по договора с “Боташ” има намалена такса.

Последният път, когато утвърдената цена на природния газ в България беше на тези нива, е през март 2023 г. Тогава мегаватчас струваше 54,58 евро. През февруари същата година цената е била и по-висока – 63,57 евро.

Рекордът беше през септември 2022 г., когато цената достигна 180,59 евро за мегаватчас. През август същата година беше 152,31 евро, а през октомври – 119,32 евро. Причината е освен започналата на 24 февруари 2022 г. война в Украйна и фактът, че на 22 април спряха доставките на “Газпром” за България.

Означава ли, че предложената цена на газа за ноември ще предизвика и поскъпване на парното?

Според Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия комисията има право да променя цените на парното не по-често от веднъж на шест месеца, ако има съществено изменение в прогнозната цена на газа за оставащия период. Същата наредба определя, че същественото изменение е 15%.

За столичната топлофикация усреднената прогнозна цена на газа за регулаторния период е 37,90 евро за мвтч, което представлява отклонение от 16,33% спрямо действащата в момента цена за октомври от 44,09 евро.

Дали парното ще поскъпне, зависи от изчисленията за цената на газа през предходните периоди и през последния месец на годината.