От януари банките проверяват на кого изпращаме пари

Безплатната услуга ще сверява името на получателя с IBAN преди потвърждаване на превода

Банките в България ще трябва от 1 януари 2027 г. да проверяват дали името на получателя съответства на банковата сметка, към която клиентът нарежда превод в евро. При разминаване той ще получава предупреждение, преди да потвърди плащането.

Услугата ще бъде безплатна и обхваща както обикновените, така и незабавните преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство. Целта е да се намалят грешките при плащане и рискът от измами, при които парите да попаднат в чужда сметка след подмяна на банковите данни.

На практика проверката ще се извършва между самите банки. След като клиент въведе името и IBAN на получателя, неговата банка ще изпрати запитване до тази, която обслужва посочената сметка. Тя ще сравни данните с тези на титуляря и ще върне резултат в реално време.

Възможните отговори са четири - съвпадение, частично съвпадение, липса на съвпадение или невъзможност да се направи проверка. При частично съвпадение клиентът ще получи и името, записано при банката на получателя. Така ще може да прецени

дали става дума за малка разлика

в изписването,

или трябва да уточни данните, преди да изпрати парите.

Пропусната буква например може да доведе до частично съвпадение. Конкретните критерии се определят от банката на получателя, а европейската схема не въвежда единен задължителен процент, който всички клиенти трябва да виждат. Общото изискване е резултатът да стигне до платеца преди одобряването на превода. Решението дали да изпрати парите остава на клиента.

Проверката на получателя може да помогне например при плащане по фактура с подменен IBAN. Ако клиентът въведе името на действителния доставчик, а сметката принадлежи на друг човек или фирма, системата може да установи несъответствието, преди преводът да бъде потвърден.

Защитата обаче има граници. Ако измамникът посочи собственото си име и правилния IBAN на своята сметка, данните могат да съвпаднат. От обхвата на проверката следва, че този резултат не удостоверява почтеността на сделката или истинността на обещанията на получателя.

При предупреждение за разминаване най-разумната стъпка е

данните да се уточнят директно

с получателя,

преди плащането да бъде потвърдено. А ако някой настоява за спешен превод от името на банка или друга институция, съветът е комуникацията да се прекрати и клиентът сам да потърси официалния телефон или сайт на съответната организация.

Задължения има и банката. Ако тя не изпълни изискването за проверка и именно този пропуск доведе до неправилно изпълнен превод, европейският регламент предвижда да възстанови преведената сума без забавяне. Затова потвърждението от клиента само по себе си не я освобождава от отговорност за неизпълнени задължения.

Новите правила са въведени с европейския регламент за незабавните плащания. За България срокът е свързан с приемането на еврото на 1 януари 2026 г.

Регламентът предвижда една година за изпълнение на съответните изисквания след въвеждането на единната валута при спазване на определените в него крайни срокове.

От 1 януари 2027 г. българските банки трябва да предлагат и изпращане и получаване на незабавни преводи в евро. Те ще се изпълняват до 10 секунди, денонощно и през всички календарни дни. Таксата за такъв превод не може да бъде по-висока от тази за съответстващия обикновен превод.

