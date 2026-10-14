Мая Манолова: Звънете директно на моя телефон за сигнали 0887 130 777

Моята амбиция е търговските вериги да си нармализират надценките, без това да е за сметка на българските производители. Това обяви по Нова тв шефката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя призова гражданите да й звънят директно на нейния телефон, който обяви в ефир - 0887 130 777.

На коментара на водещия, че буквално ще я взривят, заяви, че след като те го имат, значи и другите граждани може да го имат.

"Веригите да обяснят на българските граждани защо някои цени са по-високи в България отколкото във Виена, Атина и другите европейски държави. Обаждаха ми се хора и ми казаха, че са още по-високи цените - два пъти. 141 % е надценката на маслата и мазнините в България", обясни за пореден път Мая Манолова.

Тя добави, че данните са им дадени от самите търговски вериги. "Това са стоки от малката потребителска кошница, стоки, които си купуваме всеки ден", поясни тя.

В Германия надценките за млечните продукти били между 15 и 25%, 23% във Франция. "У нас тези надценки са свръхнадценки, В Европа средните надценки на млечните продукти са 25%".

Нормалните надценки трябва да са между 25 и 31%.

А покупателната способност у нас е 68% от средноевропейската. Този разлом между покупателна способност и цени на храни смазва бълтарските домакинства", категорична е тя. Манолова обясни, че надценките са от преди една година. И посочи още, че цената на маслото на международните борсови пазари е два пъти по-ниска от тази на българската борса.

Според нея тези "брутални наценки" са извадени от проверките, от КЗК и КЗП.

"Това, което можем да направим е да ги накажем с едни солени санкции. Ще го направим когато изтече срока да представяг доказателства. Между 10 и 50 хил. евро е глобата за всеки един артикул", обясни Мая Манолова.

Тя поясни, че целта е да се постигнат поне на основни хранителни продукти намаление на цените, справедлива стойност. Като поясни, че след проверктата на храните, бил на ред лекарствата.