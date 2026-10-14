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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23730618 www.24chasa.bg

Проблем с въздушните възглавници на Tesla Model 3

Георги Луканов

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Най-здравият електрически автомобил е Tesla Model 3.

Ще има изтегляне от пазара на Tesla Model 3. Проблемът засяга над 131 000 автомобила по целия свят, произведени между 30 юни 2024 г. и 8 май 2026 г. Собствениците трябва да проверят версията на софтуера на автомобила си, тъй като някои версии на Model 3 може да не отговарят напълно на законовите изисквания за защита при страничен удар.

Според Tesla, абсорбцията на енергия при страничен удар със стълб може да не отговаря на предписаните граници. Поради това стратегията за разгръщане на страничните въздушни възглавници се коригира.

Решението се доставя безжично (по въздух), директно до превозното средство. Собствениците на въпросните коли не е необходимо да си запазват час в сервиза. Шофьорите на засегнатите модели Tesla Model 3 трябва да проверят версията на софтуера на возилото (2026.26.100.2, 2026.32.3 или по-нова) и да се уверят, че е инсталирана най-новата версия.

Tesla подчертава, че колите могат да се използват. Без актуализацията обаче съществува повишен риск от нараняване в случай на страничен сблъсък.

Най-здравият електрически автомобил е Tesla Model 3.

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