ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полските власти проучват фрагменти от неидентифици...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23730851 www.24chasa.bg

Радев успокоява: Дизел има и ще има! "Лукойл" има суровина до декември

Павлета Давидова

[email protected]

4228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Няма място за паника. Дизел има и ще има. Нямаме никакъв проблем да изнасяме - имаме излишък, заяви премиерът

Има достатъчно запаси в "Лукойл". Има 140 хил. тона петрол в складовата база. Има още 420 хил. тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води.

Така премиерът Румен Радев отговори на Христо Гаджев от ГЕРБ, който изрази загриженост от нов предстоящ скок в цените на горивата.

Той увери, че цените на петрола от трите танкера вече е договорен и няма да има промени, а "Лукойл" е осигурен със суровина до ноември включително, дори до средата на декември.

"Що се отнася до следващи доставки, действията, които предприемаме с нашите изключително ограничени способности ще доведат до промяна в бъдещите застраховки, говоря за следващата година. Ако има някаква паника с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ни добре", обърна се премиерът към депутата от ГЕРБ.

 "Няма място за паника и никаква истерия, и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. "Лукойл Нефтохим" работи надеждно, зареден е със суровина. Месечното потребление в България е 190 хил. тона, "Лукойл" произвежда около 220 хил. тона на месец. Нямаме никакъв проблем да изнасяме - имаме излишък", категоричен е Радев. Той добави, че "Лукойл" работи на 85-90% в момента, а трябвало да работи на 100%. Подчерта, че предприятието трябва да има капитализация, а това ще стане с продажбата на свръх производството.

                                                                                                    

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание