Сдружението за модерна търговия иска спешна среща с Радев

От Сдружението за модерна търговия (СМТ) искат спешна среща с министър-председателя и представители на ресорните министерства, на която да се обсъдят "съвместни действия за гарантиране на спокойствието, предвидимостта и продоволствената сигурност в страната". Това съобщават от СМТ в писмо до премиера Румен Радев и до министъра на икономиката и индустрията Александър Пулев.

Ето какво гласи цялото писмо на Сдружението за модерна търговия:

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОТНОСНО: Гарантиране на продоволствената сигурност, непрекъсваемостта на веригите за доставки и стабилността на вътрешния пазар в условията на геополитически риск

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас в момент, в който геополитическата обстановка в Черноморския регион е силно усложнена. Като представители на най-големите компании в сектора на търговията с бързооборотни стоки, ние осъзнаваме, че в ситуации на повишен риск за националната сигурност, българските граждани имат остра нужда да се чувстват спокойни и защитени от своята държава и от икономическата среда, в която живеят.

В тази връзка, бихме искали категорично да заявим: модерната търговия в България следва да се счита за критична инфраструктура. Хранителният суверенитет и непрекъсваемостта на веригите за доставки са основополагащи елементи от националната сигурност.

Както неведнъж сме доказвали в най-тежките моменти за страната ни – по време на пандемията от COVID-19, при избухването на войната в Украйна и свързаните с нея енергийни и логистични сътресения, както и в сложния процес на подготовка за плавен преход към еврото – големите търговски вериги поеха и продължават да изпълняват ролята на остров на стабилност. Благодарение на нашата логистична мощ, финансова устойчивост и експертиза, в България не бяха допуснати празни рафтове, дефицит на стоки от първа необходимост или срив в снабдяването. Тази отговорност към националната икономика намира ежедневен израз в дългогодишната ни стратегическа подкрепа за българските производители, мащабните ни социално-отговорни програми и постоянните промоционални активности, насочени директно към облекчаване на семейните бюджети.

Именно защото осъзнаваме своята отговорност към обществото, сме силно обезпокоени от опитите на определени държавни контролни органи да дестабилизират изкуствено вътрешния пазар чрез нагнетяване на напрежение.

В момент, в който правителството полага усилия да овладее външните рискове, безотговорното институционално поведение, манипулативното тълкуване на икономически и статистически данни и търсенето на медийни сензации от страна на Комисията за защита на потребителите нанасят тежък удар върху общественото спокойствие. Политическият натиск, популисткото говорене и непрекъснатото „сочене с пръст" към легитимния и напълно светъл бизнес не водят до позитивни резултати за никого. Единственият ефект от тези действия е всяване на смут сред хората и допълнително притискане на потребителите, които и без това са изложени на стреса от глобалните кризи.

Разрушаването на доверието в ключова инфраструктура, каквато е модерната търговия, няма да доведе до нищо добро за българската икономика. То работи единствено в полза на сивия сектор и спекулантите.

Уважаеми господин министър-председател, ние вярваме, че изпълнителната власт и легитимният бизнес трябва да бъдат партньори в гарантирането на икономическата сигурност на гражданите. Призоваваме за държавнически подход и прекратяване на необоснованата институционална агресия, която подменя реалните проблеми със структурния дефицит в земеделието с популистки кампании.

Изразяваме готовност за спешна среща с Вас и представители на ресорните министерства, на която да обсъдим съвместни действия за гарантиране на спокойствието, предвидимостта и продоволствената сигурност в страната.