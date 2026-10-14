Тютюнопроизводителите призовават правителството да защити бъдещето на сектора на най-високо политическо ниво в Брюксел

Българската и европейската асоциация на тютюнопроизводителите предупреждават, че рискът от нови ограничения върху тютюневия сектор води до несигурност за бъдещето на хиляди заети по веригата

Българските и европейските тютюнопроизводители изпратиха писмо с призив към правителството да защити интересите на сектора пред европейските институции и да не допуска прибързано въвеждане на нови ограничения без оценка на икономическите и социалните последици от недовършените текущи законодателни досиета за ЕС, засягащи тютюневата верига на стойността.

В официалното писмо от 12 октомври до премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев и земеделския министър Пламен Абровски, подписано от г-н Цветан Филев, Председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010) и г-н Премислав Новорита, генерален секретар на Европейската организация на тютюнопроизводителите UNITAB Europe, налично в публикация във Facebook на НАТ-2010 се заявява: „Зад всяко ново ограничение не стоят абстрактни цели или цифри. Стоят земеделски производители, семейни стопанства, работници, превозвачи, малки населени места и цели региони, за които този сектор е поминък, традиция и възможност за развитие“.

Повод за позицията е инициативата на Нидерландия и още седем държави от ЕС за въвеждане на нови ограничения върху тютюневите и никотиновите изделия.В съвместно писмо от 6 октомври до еврокомисаря по здравеопазването Оливер Вархейи Нидерландия и страните настояват за мащабни забрани и ограничения на нови продукти до европейския пазар.

Според двете тютюневи организации подобни предложения могат да имат сериозни последствия за държави като България, в които тютюнопроизводството и свързаните с него дейности осигуряват заетост в селски райони с ограничени възможности за алтернативен поминък.

„Посоката, заложена в тази инициатива, поражда сериозни опасения за европейските региони, в които тютюнопроизводството остава важен източник на заетост, доходи и икономическа активност, както и за цялата селскостопанска и преработвателна верига, свързана с него. Това е особено важно предвид факта, че тютюнът е стратегическа суровина не само за производството на традиционни тютюневи изделия, но и за производството на никотин, използван в различни категории нови регулирани продукти“, се посочва в писмото.

Какво искат тютюнопроизводителите от правителството

Основното настояване е България да заяви на най-високо политическо ниво в Брюксел, че няма достатъчно основания за прибързано преразглеждане на европейските правила в директивите, регулиращи тютюна и тютюневите продукти. Според организациите всяка бъдеща промяна трябва да бъде предшествана от научна и икономическа оценка и консултации с държавите и производителите, които ще бъдат пряко или косвено засегнати.

„Нашето мнение е, че устойчивите политики не могат да бъдат изграждани върху презумпцията, че всеки проблем следва да бъде адресиран чрез натрупване на забрани, ограничения и свръхрегулации“, заявяват от НАТ-2010 и UNITAB Europe.

В писмото се подчертава, че секторът подкрепя мерките за опазване на общественото здраве, особено предотвратяването на достъпа на деца и непълнолетни до тютюневи и никотинови изделия. Според организациите обаче здравните цели трябва да се постигат с доказано ефективни и пропорционални мерки.

Не само нови забрани, но и риск от финансова тежест

Тютюнопроизводителите обръщат внимание и на няколко други европейски законодателни инициативи, които оказват влияние върху сектора. Сред тях са бъдещето на преходната национална подкрепа за земеделските производители по ОСП за следващите 7 години, напредналите, но все още не приети докрай промени в акцизното облагане, включващо обхващане на суровия тютюн като акцизна стока, както и предложенията 15% от приходите от тютюневи акцизи в страните-членки да се насочват към бюджета на ЕС. България би била най-засегнатата страна, тъй като акцизите от тютюн у нас допринасят за почти 10% от всички данъчни приходи.

От организациите предупреждават, че тези промени, разгледани заедно, могат да увеличат разходите и административната тежест за производителите, преработвателите, превозвачите и търговците.

В заключение НАТ-2010 и UNITAB Europe настояват България да участва активно в европейските преговори и да защити интересите на сектора, като се противопостави на свръхрегулациите. Те заявяват, че всяко ново законодателно предложение следва да бъде оценявано не само от гледна точка на общественото здраве, но и спрямо последиците за заетостта, икономиката и бъдещето на селските райони.

„Европа не се нуждае от поредна вълна от регулаторни инициативи, допълнителни рестрикции и забрани, които генерират краткосрочен политически ефект, но същевременно задълбочават разделенията между държавите членки и увеличават несигурността за засегнатите сектори.

Европа се нуждае от разумни и балансирани политики, основани на реални данни, научни доказателства и задълбочена оценка на въздействието“, завършва писмото.