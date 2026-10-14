Пазарният лидер в потребителската техника ще раздава подаръци в продължение на цели 5 седмици

Водещата верига за техника за дома, офиса и свободното време Технополис отбелязва своя 25-годишен юбилей на българския пазар. Четвърт век след откриването на първия си хипермаркет, компанията празнува своята история заедно с милионите български потребители, които през годините са ѝ се доверили и са в основата на нейния успех. В периода 12 октомври - 17 ноември 2026 г. в официалния Instagram профил на веригата (technopolisbg) ще се проведе специален Giveaway и ще бъдат раздавани 25 награди. Те са: 4 бр. електрически скутер Segway Kickscooter E2 PLUS E II, 3 бр. мултикукър Tefal Cook4Me CY9441F2 WH, 3 бр. смартфон Samsung Galaxy A37 5G 128/6, 4 бр. аудио система Sony SRS-ULT500 ULT TOWER 5, 4 бр. смартчасовник Huawei Watch GT7, 4 бр. волан Logitech G29 Driving Force Racing и 3 бр. четка за стилизиране Philips BHA956/00.

Доверието, изградено през годините, се измерва не само в мащаба на бизнеса, но и в начина, по който потребителите възприемат марката. Създадена през 2001 г. от Тодор Белчев и Божидар Колев, Технополис е изцяло българска компания, която през годините се превръща в утвърден и разпознаваем бранд. Тя управлява 36 хипермаркета в 26 града и предоставя на клиентите достъп до богат асортимент, професионална консултация и разнообразие от услуги. Технополис предлага голям избор от над 25 000 продуктa в категории като смартфони и таблети, едра и дребна бяла техника, телевизори и gaming, компютри и аксесоари, спорт и свободно време и още много други. Освен във физическите хипермаркети, клиентите могат да открият желаните продукти и в онлайн магазина technopolis.bg, както и в мобилното приложение Technopolis app.

„Зад Технополис стоят не само магазини, продукти и резултати. Стоят хиляди хора, които през годините са дали своя принос, и милиони клиенти, които са ни позволили да бъдем част от техния живот. Именно това прави юбилея толкова специален за нас. Празнуваме постигнатото, но най-вече празнуваме доверието, което сме изградили заедно. Нашата цел е не просто да бъдем лидер днес, а да продължим да бъдем компания, на която клиенти, партньори и служители могат да разчитат“, сподели Божидар Колев, съсобственик и управляващ директор на Видеолукс Холдинг.

Зад всяка успешна компания стоят хората, които ежедневно влагат знания, енергия и отношение в своята работа. Още от създаването си Технополис последователно инвестира не само в развитието на своята търговска мрежа, но и в изграждането на устойчива работодателска стратегия, която създава цялостна екосистема за привличане, развитие и задържане на талантливи професионалисти. За своите над 2000 служители Технополис осигурява разнообразни социални придобивки, възможности за непрекъснато обучение и професионално развитие, както и вътрешни инициативи, насочени към подобряване на благосъстоянието и работната среда. Днес екипът на Технополис наброява над 2000 души, а повече от 800 служители са част от компанията повече от 10 години. Над 90 души работят в Технополис още от създаването на компанията през 2001 г. Тези числа са сред най-силните показатели за културата на принадлежност и дългосрочно доверие, които компанията изгражда през годините. Юбилейната година ще даде възможност на Технополис да покаже именно тази човешка страна на компанията. През следващите месеци веригата ще разкаже своята 25-годишна история чрез личните разкази на своите дългогодишни служители в рубриката „Хората, с които 25 години правим живота по-хубав”.

„Ако един човек купи веднъж, той е клиент. Ако купи два пъти – е лоялен клиент. A ако каже на приятел, той наистина вярва в Технополис. През тези 25 години се променихме много, промениха се технологиите, начинът, по който пазаруваме, и очакванията на клиентите. Но едно нещо остана непроменено, а именно разбирането ни, че зад всеки клиент стои човек, на когото трябва да спечелим и оправдаем доверието. Радвам се, че днес имаме голям екип, с част от който сме от самото начало, и че милиони българи са избирали Технополис през годините. Това е най-голямото признание за всичко, което сме изградили“, коментира Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

25-годишният юбилей е повод за равносметка за постигнатото, но и за поглед към бъдещето. Устойчивото развитие е сред дългосрочните приоритети на Технополис, като той последователно въвежда решения, които намаляват въздействието върху околната среда и повишават енергийната ефективност на своите обекти. През последните шест години Технополис е инсталирал над 15 000 соларни панела на покривите на своите търговски обекти. Важна стъпка към по-отговорното използване на ресурсите беше направена и през 2024 г., когато напълно замени над 350 000 хартиени етикета с електронни във всичките си хипермаркети.

За Технополис успехът има значение, когато върви ръка за ръка с отговорността към обществото. През годините компанията последователно подкрепя благотворителни организации и каузи, насочени към развитието на децата и младите хора, образованието, спорта, културата и създаването на равен достъп до възможности. Участвала е в изграждането и обновяването на културни центрове и обществено значими съоръжения и е заставала зад редица инициативи с обществена значимост.