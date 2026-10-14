ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Северна Корея отварят нов мост след 12 год...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23732142 www.24chasa.bg

Парламентът прие пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи

1888
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие на първо четене парламента. СНИМКА: Pixabay

Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие на първо четене парламента. За промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност гласуваха единодушно всички политически партии.

В законопроектът внесен в Народното събрание от Антон Кутев и група народни представители са предвидени сериозни санкции при нарушения - за физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а за фирми - от 2500 до 4500 евро при първо и до 10 000 евро при повторно нарушение.

Забраната не важи за кожи като вторичен продукт от месопреработката и не засяга тези от лов.

В момента няма действащи ферми за норки у нас, последната е с временно преустановена дейност от 2025 г. Записването на забраната в закон щяла да гарантира, че няма да се повтори отглеждането на норки за кожи у нас, както и на всички други видове животни.

Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие на първо четене парламента. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание