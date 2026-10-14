Годишната инфлация у нас достигна до 5,7% през септември

През септември 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските (ИПЦ), е отрицателна - 0,2 на сто, а годишната за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 5,7 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4,2 на сто. Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо периода октомври 2024 - септември 2025 г. е 5,1 на сто.

Експресна оценка на НСИ сочеше за септември месечна инфлация от минус 0,3 на сто, а годишна - 5,6 на сто, показва справка в НСИ. За август окончателните стойности на инфлацията бяха съответно - 0,6 на сто, и 5,1 на сто, пише БТА.

Според ИПЦ през септември 2026 г. на месечна база цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи: „Развлечения, спорт и култура“ - с 10,2 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 1,1 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,5 на сто. По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Транспорт“ - с 3,7 на сто; „Образователни услуги“ - с 3,2 на сто; Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 1,1 на сто; „Облекло и обувки“ - с 0,9 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,7 на сто; „Застрахователни и финансови услуги“ - с 0,5 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,4 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,4 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,2 на сто. Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Здравеопазване“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 12,9 на сто, а за последните пет години (септември 2026 г. спрямо септември 2021 г.) е 42,4 на сто.

Хармонизиран индекс на потребителските цени

През септември 2026 г. месечната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е нулева, а годишната - за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г., е 5,6 на сто. Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4,9 на сто. Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо периода октомври 2024 - септември 2025 г. е 4,2 на сто.