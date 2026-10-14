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Москва и Вашингтон договарят механизъм за доставки на дизел въпреки западните санкции

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Александър Новак

Русия и САЩ водят преговори за финализиране на договор за доставка на дизелово гориво, който ще включва механизъм за гарантиране на редовния експорт въпреки западните санкции срещу руски компании, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

В отговор на въпрос дали Русия е поискала от САЩ да облекчат санкциите срещу руски компании, за да улеснят износа на дизелово гориво, Новак заяви, че „ще бъде намерен механизъм, който да позволи гарантирането на доставките".

Миналата седмица Новак заяви, че руското правителство частично отменя забраната за износ на дизелово гориво след споразумение между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, с което Москва потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и световните пазари, предава БТА.

„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества", пише в изявление от миналата седмица на руския вицепремиер Александър Новак.

По думите на Новак, Русия започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от първоначално предвидените срокове. Страната е готова да достави 300 000 тона дизелово гориво през октомври, да увеличи количествата до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември, а в перспектива да достигне доставки от 3 милиона тона месечно.

Александър Новак

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