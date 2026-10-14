9 човека звъннали на Мая Манолова за 1 минута да й се жалват за високи цени

Това са жалбите за една минута в телефона ми след като в ефира на Нова ТВ обявих номера си. Това написа в своя фейсбук публикация шефката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя пусна скрийншот, на който се вижда, че 9 номера са ѝ прозвънили в рамките на около една минута.

"Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят - за цените на: минералната вода, сиренето, маслото, ресторантите, сиропа за кашлица, смяната на гумите ... Следват проверки", пише още тя в поста си.

Тази сутрин Манолова обяви в ефир личния си номер, на който гражданите да подават сигнали за нередности.