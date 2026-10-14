Франция: Няма да има споразумение за бюджета на ЕС без значителни нови приходи

Няма да има споразумение за бъдещия бюджет на Европейския съюз без да бъдат осигурени „значителни“ нови приходи, предупреди днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.
„Виждаме ограниченията на предложението, което е съсредоточено изключително върху съкращаването на бюджетните разходи", изрази съжалението си френското президентство, ден преди срещата на върха на ЕС в Брюксел.
Франция настоява за „значителни нови собствени ресурси“ (допълнителни източници на приходи за европейския бюджет - бел.ред.), които да осигурят финансиране за бъдещия бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Това е „абсолютно необходимо условие“ за постигане на споразумение, подчерта Елисейският дворец на фона на остър спор по темата с Германия.
Френското президентство акцентира върху няколко „много интересни предложения“ на Европейския парламент, насочени към събиране на допълнителни приходи за бюджета на ЕС: данък върху цифровите услуги, данък върху криптоактивите и данък върху хазартните игри и онлайн залаганията.
Ирландия, която понастоящем председателства Съвета на ЕС, предложи в събота съкращаване на разходите със 140 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на ЕК, като предвижда намаляване най-вече на средствата за повишаване на конкурентоспособността и за развитие, съобщава БТА.
Този компромис обаче не успя да удовлетвори Германия и групата държави, които продължават да настояват за мащабни съкращения, и предизвиква недоволство в страни като Франция, залагащи на „амбициозна“ многогодишна бюджетна рамка.
Въпросът ще бъде обсъден на срещата на върха на ЕС, насрочена за утре и петък в Брюксел.
Ръководителите на европейските институции искаха да постигнат споразумение около следващия европейски бюджет преди Коледа, за да избегнат застъпване на преговорите с многобройните избори в страните членки през 2027 г., сред които и президентските избори във Франция, където крайната десница е начело в социологическите проучвания.