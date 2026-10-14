Франция: Няма да има споразумение за бюджета на ЕС без значителни нови приходи

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Няма да има споразумение за бъдещия бюджет на Европейския съюз без да бъдат осигурени „значителни“ нови приходи, предупреди днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

„Виждаме ограниченията на предложението, което е съсредоточено изключително върху съкращаването на бюджетните разходи", изрази съжалението си френското президентство, ден преди срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Франция настоява за „значителни нови собствени ресурси“ (допълнителни източници на приходи за европейския бюджет - бел.ред.), които да осигурят финансиране за бъдещия бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. Това е „абсолютно необходимо условие“ за постигане на споразумение, подчерта Елисейският дворец на фона на остър спор по темата с Германия.

Френското президентство акцентира върху няколко „много интересни предложения“ на Европейския парламент, насочени към събиране на допълнителни приходи за бюджета на ЕС: данък върху цифровите услуги, данък върху криптоактивите и данък върху хазартните игри и онлайн залаганията.

Ирландия, която понастоящем председателства Съвета на ЕС, предложи в събота съкращаване на разходите със 140 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на ЕК, като предвижда намаляване най-вече на средствата за повишаване на конкурентоспособността и за развитие, съобщава БТА.

Този компромис обаче не успя да удовлетвори Германия и групата държави, които продължават да настояват за мащабни съкращения, и предизвиква недоволство в страни като Франция, залагащи на „амбициозна“ многогодишна бюджетна рамка.

Въпросът ще бъде обсъден на срещата на върха на ЕС, насрочена за утре и петък в Брюксел.

Ръководителите на европейските институции искаха да постигнат споразумение около следващия европейски бюджет преди Коледа, за да избегнат застъпване на преговорите с многобройните избори в страните членки през 2027 г., сред които и президентските избори във Франция, където крайната десница е начело в социологическите проучвания.