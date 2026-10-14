Официално: Одобриха как да се определя минималната работна заплата

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Минималната работна заплата в България ще се определя от Министерския съвет по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и работодателите. Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, одобрени от правителството днес.

С нормативния акт се регламентират редът и начинът за определяне на минималното възнаграждение, както и механизмът за оценка на неговата адекватност.

Според новите разпоредби всяка година до 15 август Министерският съвет ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница.

Долната граница ще бъде равна на размера на минималната работна заплата за текущата година. Горната ще се изчислява по формула, която включва претеглените стойности на показатели по четири критерия, определени в Кодекса на труда.

Те обхващат покупателната способност на минималната работна заплата в страната, като се отчита издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж на възнагражденията; както и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Показателите ще се определят въз основа на официални данни, предоставени от Националния статистически институт (НСИ).

Процедурата за определяне на минималната заплата ще включва преговори между синдикалните и работодателските организации. Министерският съвет ще взема окончателното решение за размера на възнаграждението, като се съобразява с доклада на социалните партньори.

С промените се регламентира и редът за оценка на адекватността на минималната работна заплата. Тя ще се извършва на всеки три години от комисия с участието на социалните партньори.

Оценката ще се основава на две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година.

Според правителството промените ще осигурят по-добър баланс между социалните и икономическите функции на минималната работна заплата.

С нормативните изменения се определя и ясен начин за изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.