Петър Витанов: Основните данъчни ставки не се променят

Основните данъчни ставки не се променят. Този коментар относно планувания от правителството бюджет за 2027 г. направи в студиото на БТВ председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

По-рано днес в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че властта изпраща бюджет 2027 в ЕК и подчерта, че няма да вдига основни данъци. В плановете на кабинета обаче са заложени определени мерки, свързани и с повишаване на приходите чрез облагане на част от големите печалби на бизнеса.

"През последните години, специално банковия сектор генерира 4 пъти повече печалба отколкото преди 2-3 години. Има хубав механизъм, който регулира и тези печалби", каза Витанов във връзка с плановете на кабинета. Той изтъкна, че е бил евродепутат и е "оперирал с белгийска банка", чиито такси нямали нищо общо с високите български. Според него не е редно да има 10 лв. за превод, или да се удържа да част или процент от парите, които се превеждат в брой. Затова Витанов подкрепя мерките, които се предлагат. "Прави се много внимателно, събира се средната печалба за последните 5 г. и едва горницата се облага. Подкрепям такъв тип мярка, тя работи в няколко европейски държави", заяви той.

Витанов посочи, че за ПБ най-важното е "благополучието на хората, а не благоразположението на големия бизнес".

Той напомни, че данъчните оценки на имотите не са променяни от 20 г., а сега правителството предлагало осветляването на имотните сделки. "Няма да е приятно да са по-високи таксите, но е много по-справедливо. И се прави поетапно", каза депутатът. Според него хората подкрепяли решението за промяна на данъчните оценки на имотите.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" вярва, че България ще успее да изпълни Маастрийските критерии за дефицита догодина. И прогнозира свиване на номиналния дълг, който ще се тегли наполовина - заради свиването на дефицита от 6 на 3%.