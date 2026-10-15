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Прясно мляко директно от фермата - до 48 часа след издояване

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Прясното мляко ще може да се продава директно от фермата или чрез млекомат до 48 часа след издояването му, при условие че е охладено до 4-6 градуса. СНИМКА: Pixabay

Трябва да се съхранява при температура до 6 градуса

Прясното мляко ще може да се продава директно от фермата или чрез млекомат до 48 часа след издояването му, при условие че е охладено до 4-6 градуса и се поддържа непрекъсната хладилна верига. Това предвижда проект на наредба на земеделското министерство.

Според новите текстове продажбата на мляко ще може да става на обособено място на входа на животновъдния обект - в опаковка на производителя или на купувача. Другата възможност е да се предлага чрез специална технологична инсталация или млекомат, разположен при фермата, в която е добито. Млекоматите трябва да бъдат регистрирани, а превозът на млякото до тях да става в затворени съдове, които осигуряват температура до 6 градуса. Ако това не е възможно, превозът не може да е над 2 часа.

Количеството мляко за директна продажба ще зависи от броя на животните. Например фермите с до 20 крави или биволи и до 100 овце или кози ще могат да продават цялото количество. При най-големите има годишен лимит до 200 000 кг мляко.

Проектът регламентира и директната продажба на яйца. Производителите ще могат да доставят до 52 000 бройки годишно общо от кокошки, пуйки, гъски, патици, токачки, фазани, яребици и пъдпъдъци. За щраусовите яйца лимитът е 2100 броя годишно.

Те трябва да стигат до потребителя най-късно до 28 дни след снасянето им. Яйцата не трябва да се мият или обработват, а продажбата на счупени, пукнати, замърсени или инкубирани е забранена.

90% от меда и пчелните продукти от ферми с до 50 кошера ще могат да продават директно. За прясната риба е предвиден годишен лимит до 5000 кг от собствен улов или обект за аквакултури.

Прясното мляко ще може да се продава директно от фермата или чрез млекомат до 48 часа след издояването му, при условие че е охладено до 4-6 градуса. СНИМКА: Pixabay

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