Прясно мляко директно от фермата - до 48 часа след издояване

Трябва да се съхранява при температура до 6 градуса

Прясното мляко ще може да се продава директно от фермата или чрез млекомат до 48 часа след издояването му, при условие че е охладено до 4-6 градуса и се поддържа непрекъсната хладилна верига. Това предвижда проект на наредба на земеделското министерство.

Според новите текстове продажбата на мляко ще може да става на обособено място на входа на животновъдния обект - в опаковка на производителя или на купувача. Другата възможност е да се предлага чрез специална технологична инсталация или млекомат, разположен при фермата, в която е добито. Млекоматите трябва да бъдат регистрирани, а превозът на млякото до тях да става в затворени съдове, които осигуряват температура до 6 градуса. Ако това не е възможно, превозът не може да е над 2 часа.

Количеството мляко за директна продажба ще зависи от броя на животните. Например фермите с до 20 крави или биволи и до 100 овце или кози ще могат да продават цялото количество. При най-големите има годишен лимит до 200 000 кг мляко.

Проектът регламентира и директната продажба на яйца. Производителите ще могат да доставят до 52 000 бройки годишно общо от кокошки, пуйки, гъски, патици, токачки, фазани, яребици и пъдпъдъци. За щраусовите яйца лимитът е 2100 броя годишно.

Те трябва да стигат до потребителя най-късно до 28 дни след снасянето им. Яйцата не трябва да се мият или обработват, а продажбата на счупени, пукнати, замърсени или инкубирани е забранена.

90% от меда и пчелните продукти от ферми с до 50 кошера ще могат да продават директно. За прясната риба е предвиден годишен лимит до 5000 кг от собствен улов или обект за аквакултури.