Netflix съкращава около 1000 служители

Американската стрийминг платформа „Нетфликс“ (Netflix) ще съкрати около 1000 работни места или 6 на сто от служителите си, съобщиха днес американски медии, цитирани от Франс прес, на фона на забавянето на растежа на компанията.
Компанията не е отговорила незабавно на искане на АФП за коментар по темата.
„Нашата мисия - да забавляваме света - е амбициозна и изпълнението ѝ изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите“, са написали двамата съизпълнителни директори - Тед Сарандос и Грег Питърс - във вътрешно съобщение, цитирано от няколко американски медии, сред които Ей Би Си и Си Ен Би Си.
„Нетфликс“, която вече заема водещо място на пазара на стрийминг услуги, вече не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди, пише БТА.
През второто тримесечие приходите ѝ са нараснали с 13,4 на сто спрямо 16,2 на сто през предходното тримесечие и 15,9 на сто през същия период на 2025 г. Компанията с централа в Лос Гатос,щата Калифорния, очаква растежът да се забави до 11,7 на сто през третото тримесечие.
Няколко медии съобщиха, че след години на непрекъснат растеж времето, което потребителите прекарват в платформата, вече не се увеличава със същите темпове. В началото на юли Блумбърг обяви, че средно гледаемостта на сериалите спада след първия сезон.
Сарандос призна през юли, че вторите сезони наистина отчитат по-ниска гледаемост от първите, но подчерта, че това е „много разпространено явление в индустрията“. По думите му средният спад между първия и втория сезон е по-слабо изразен, отколкото през 2025 г.
„Съкращенията в „Нетфликс“ показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения“, коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за проучвания „иМаркетър“ (eMarketer).
Подложена на засилващ се натиск, „Нетфликс“ ще се опита да обърне тенденцията с предлагане на по-евтино съдържание, добави той.
Акциите на компанията са поевтинели с 25 на сто от началото на годината на Нюйоркската фондова борса, което свидетелства за опасенията на инвеститорите.