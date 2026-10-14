Netflix съкращава около 1000 служители

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Американската стрийминг платформа „Нетфликс“ (Netflix) ще съкрати около 1000 работни места или 6 на сто от служителите си, съобщиха днес американски медии, цитирани от Франс прес, на фона на забавянето на растежа на компанията.

Компанията не е отговорила незабавно на искане на АФП за коментар по темата.

„Нашата мисия - да забавляваме света - е амбициозна и изпълнението ѝ изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите“, са написали двамата съизпълнителни директори - Тед Сарандос и Грег Питърс - във вътрешно съобщение, цитирано от няколко американски медии, сред които Ей Би Си и Си Ен Би Си.

„Нетфликс“, която вече заема водещо място на пазара на стрийминг услуги, вече не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди, пише БТА.

През второто тримесечие приходите ѝ са нараснали с 13,4 на сто спрямо 16,2 на сто през предходното тримесечие и 15,9 на сто през същия период на 2025 г. Компанията с централа в Лос Гатос,щата Калифорния, очаква растежът да се забави до 11,7 на сто през третото тримесечие.

Няколко медии съобщиха, че след години на непрекъснат растеж времето, което потребителите прекарват в платформата, вече не се увеличава със същите темпове. В началото на юли Блумбърг обяви, че средно гледаемостта на сериалите спада след първия сезон.

Сарандос призна през юли, че вторите сезони наистина отчитат по-ниска гледаемост от първите, но подчерта, че това е „много разпространено явление в индустрията“. По думите му средният спад между първия и втория сезон е по-слабо изразен, отколкото през 2025 г.

„Съкращенията в „Нетфликс“ показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения“, коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за проучвания „иМаркетър“ (eMarketer).

Подложена на засилващ се натиск, „Нетфликс“ ще се опита да обърне тенденцията с предлагане на по-евтино съдържание, добави той.

Акциите на компанията са поевтинели с 25 на сто от началото на годината на Нюйоркската фондова борса, което свидетелства за опасенията на инвеститорите.