660 евро минимална заплата предлага правителството, с 12,80 евро по-ниска от възможното

660 евро да е минималната заплата от началото на 2027 година предлага правителството. Това става ясно от проект на постановление на кабинета, публикуван за обществено обсъждане от социалната министърка Наталия Ефремова.

Това е с 12,80 евро по-ниско от максимално възможният размер по новата формула, който е 672,80 евро. Сумата е с 30 евро по-ниска и от увеличението, което щеше да се получи по отнемения автоматичен механизъм, който действаше до тази година. Все пак 660 евро е увеличение на размера с почти 40 евро или 6,4% спрямо 2026 г. В момента минималната заплата е 620,20 евро.

Проектът за нов размер на минималната заплата бе публикуван в сряда вечерта, часове, след като кабинетът одобри промените в наредбата за начина на определянето й.

Правителството на Румен Радев прокара промени за определянето на минималната заплата и тя вече се пресмята в диапазон върху четири фактора - производителност на труда, ръст на медианната заплата, инфлация и покупателна способност на минималната заплата. Тази формула дава максимален възможен размер, а точният размер би трябвало да се определя с преговори между синдикати и работодатели. А, ако те са неуспешни, правителството си запазва правото да я определи.

В свой анализ финансовото министерство обяви, че България тръгва към охлаждане на работните заплати. Според прогнозата на Гълъб Донев ръстът на МРЗ през 2028 г. ще се свие още повече – до едва 3% и най-ниското възнаграждение ще се увеличи до 680 евро.

В резултат от новата формула в следващите години предстоят много по-ниски ръстове в сравнение с двуцифрените ръстове на МРЗ в последните години.

От 2024 г. до 2026 г. например минималната заплата растеше всяка година със съответно 19.6%, 15.4% и 12.6%.

За сравнение, в следващите три години се очаква ръстовете да се свият до съответно 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г.