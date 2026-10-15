Осем щата съдят OpenAI - чатботът й подтиквал деца към насилие

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Съдебни действия срещу компанията OpenAI предприеха осем американски щата, сред които Айова и Канзас. Причината - лошото влияние на чатбота ChatGPT върху деца и подрастващи. Според обвиненията изкуственият интелект може да подтиква непълнолетни към самонараняване или агресивни действия срещу техни връстници.

Властите в щатите настояват OpenAI да въведе мерки за ограничаване на потенциалните рискове. Освен това се иска компанията да се откаже от печалбите, които са реализирани от използването на услугата от млади потребители, съобщава Ройтерс.

Това не са първите съдебни действия срещу компанията. Още през юни главният прокурор на Флорида заведе дело срещу OpenAI по сходни обвинения.