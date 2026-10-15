Парното поскъпва с 20% заради скъпия газ?

Увеличението на цената на природния газ ще се отрази както на бизнеса, така и на домакинствата. Парното може да поскъпне с около 20% заради поисканото от „Булгаргаз" поскъпване на природния газ с 34% от 1 ноември. Това каза по Нова тв енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров, но подчерта, че решението зависи от регулатора и е подложено на политически съображения. Мартин Владимиров КАДЪР: NOVA

„Ако цената на парното не отразява реалните разходи, финансовите проблеми на „Топлофикация София" ще се задълбочават. Дружеството се нуждае от преструктуриране и сериозни инвестиции, за да подобри работата си и качеството на услугата", категоричен е експертът.

По-високата цена на газа ще засегне най-силно производствата, които разчитат на него. Сред тях са заводите за торове и стъкло, както и оранжериите, които използват природен газ за отопление. „Там може да очакваме по-сериозно поскъпване на цената на зеленчуците", предупреди Владимиров.

По думите му увеличение на разходите е възможно и в хлебопроизводството, както и в хранително-вкусовата промишленост. Причината е, че част от предприятията използват природен газ в производствените си процеси и вероятно ще прехвърлят по-високите разходи върху крайните цени.