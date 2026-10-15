Икономист: 28 милиона тона суровини влизат у нас през Черно море

Това, което се случва в Черно море, ще има директно отношение към голямата индустрия в България. Независимо дали е химическа промишленост, металургия, горива, земеделие. 28 милиона тона продукция или суровини влизат през българските черноморски пристанища и още 7-8 – през речните", обясни Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика по Нова тв. По думите му едни от най-големите предприятия у нас ползват морския транспорт.

Проблем има и при река Дунав, която е пресъхнала. А освен това следващата година Румъния ще затвори жп превоза през „Дунав мост" за една година, а България планира да го затвори след тях, за да го електрифицира, обясни още Ганев.

Икономистът Владимир Сиркаров обясни, че ситуацията на енергийния пазар е по-силно повлияна от Ормузкия проток.

„Нормализиране - такова, каквото беше преди войната, се очаква в оптимистичния сценарий след март 2027 година. Такива са прогнозите и на Световната банка, и на МВФ. Но ситуацията в Черно море е допълнителен фактор, особено за региона. И това тепърва ще се проявява по много направления. Не само директно по линия на енергийните цени, но и като цяло за инфлацията", смята Сиркаров. По линия на морското застраховане е логично да има оскъпяване, но ще е голям проблем, ако изобщо го няма, допълни той.

„Военният риск в Черно море значително се повиши през последните дни. Голяма част от скъпоструващите кораби не искат да дават котировки за превози на товари от и за Черно море. Това е красноречиво за риска, който има в Черно море. Застраховките вече са значително увеличени и могат да достигнат от милиони до десетки милиони за един превоз", каза капитан

Никола Христов, който е член на Управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти каза, че цялото Черноморие е обявено като зона на завишен военен риск. "Трудно се намира застраховател за зоните около Украйна. За България, Румъния, Турция и Грузия все още има", допълни той.