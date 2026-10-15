Експерт: До средата на зимата не се очаква недостиг на горива, след това има риск

Няма ограничение за поскъпването на горивата, но в настоящата ситуация по-важният въпрос е не колко ще струват те, а дали доставките за българския пазар ще бъдат регулярни и устойчиви. Това важи както за потребителите, така и за индустрията. Такава оценка направи финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев пред БНР.

„Днес се събуждаме с един атакуван танкер и втори горящ в румънски териториални води. Крайно време е България, като част от отбранителния съюз НАТО, да бъде по-активна и да защити територията и икономиката си", заяви той.

В предаването „Преди всички" Георгиев коментира последиците от атаките с дронове в Черно море за търговията, най-вече за доставките на горива. Той постави и въпроса какви са гаранциите, че рафинерията на „Лукойл" ще разполага със суровина и след средата на декември, когато започва най-тежкият зимен период.

Според финансиста в краткосрочен план ситуацията напомня тази от пролетта, когато имаше напрежение в Близкия изток. По думите му поне до средата на зимата не се очаква недостиг на горива по бензиностанциите или за нуждите на индустрията.

„И поне до средата на зимата няма да имаме недостиг на горива по бензиностанциите и в индустрията, защото и при най-неблагоприятния сценарий - отказ на доставки, ще се организираме и ще имаме внос на горива. До средата на зимата проблеми не виждам. Но в дългосрочен план, при ескалация на ситуацията в Черно море и затваряне, то тогава да има истински проблеми, „Лукойл" да не може да бъде зареждат с лек суров петрол", посочи Георгиев.

Той смята, че основните решения трябва да се търсят по дипломатически път и българското правителство трябва да изрази ясна позиция.

Финансистът определи като малък риска Русия да атакува танкери, превозващи суровина за рафинерията в Бургас. В коментара си той се позова на изказванията на премиера Румен Радев и руската посланичка Елеонора Митрофанова.

„В риториката на Радев и Митрофанова, които си говориха за логика, вместо тя да бъде смъмрена и по пътя на логиката, би било налудничаво Русия да атакува танкери, които зареждат собствената им рафинерия в Бургас. Тя продължава да бъде тяхна собственост, те правят огромни свръхпечалби, които отиват директно в Русия. Така че вероятността за това е много, много малка, но все пак разходите на корабите са огромни, застраховката от 250 000 вече е 2,5 млн. долара. Така че не виждам рискове за доставките", каза Георгиев.

Той коментира и исканото от „Булгаргаз" увеличение на цената на природния газ с 34%. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри предложението, цената ще достигне 58,9 евро без акциз и ДДС.

„На студено няма да останем, но е сигурно, че ще е най-трудната ни зима, защото ще плащаме най-скъпото отопление, защото газта и токът са на рекордни нива", прогнозира финансистът.

По думите му обаче високите цени на газа няма да имат същото отражение върху цялата икономика, тъй като България почти не произвежда електроенергия чрез газови централи.

„Хубавата новина е, че в България почти не произвежда ток с газови централи. В София за Топлофикация е важна тема, но като цяло за икономиката не е", допълни Георгиев.