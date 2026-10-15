Уникално бентли на кралица Елизабет II отива на търг

Аукционната къща Broad Arrow Auctions обяви за продажба уникален седан Bentley Mulsanne с удължена база от 2016 година, който е бил поръчан и използван лично от покойната кралица Елизабет II.

Бентлито е изработено с подобаваща прецизност от майсторите във фабриката в Крю и е експлоатиран от британския монарх до 2019 година, след което е върнат в централата на марката. Автомобилът е единственият от общо двата специално създадени за кралицата удължени модела, който напуска официалните държавни структури и попада в частни ръце, докато неговият близнак остава за постоянно в заводската колекция на Bentley.

Колата разполага с двуцветна кожа, вложки от орехов фурнир и меки килими от агнешка вълна. По време на неговата дворцова служба купето е носело официалния кралски герб, а централните подлакътници са били оборудвани със специално изработена поставка за любимите чанти на кралицата с марка Launer London.

След приключване на кралската му кариера тези специфични отличителни елементи са били премахнати.