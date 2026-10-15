OpenAI обвини бивш служител, че изнасял тайни на Apple

OpenAI обвини бивш свой служител, че е откраднал поверителна информация за все още необявено устройство на компанията и впоследствие е споделил част от нея с Apple. Според съдебни документи, подадени в сряда, служителят е изтеглил над 100 строго поверителни файла в личните си акаунти, преди да се върне на работа в технологичния гигант, пише CNN.

По данни на OpenAI бившият служител, чието име не се посочва, преди това е работил в Apple, след което е прекарал шест месеца в компанията за изкуствен интелект и отново се е върнал при производителя на iPhone.

Сред изнесените файлове имало подробни изображения на все още необявеното устройство или устройства, както и строго поверителни инженерни данни и информация за производството им. Последният файл бил изпратен през юни – в последния работен ден на служителя в OpenAI, се посочва в съдебната документация.

Компанията твърди още, че бившият служител е направил презентация пред висшето ръководство на Apple за продуктовите планове на OpenAI. Сред присъстващите бил и вицепрезидентът на Apple, отговарящ за операциите в Азия.

Според OpenAI презентацията вероятно е била проведена преди месеци, а сега Apple засилва усилията си за разработване на продукти с изкуствен интелект, разполагайки с тази информация.

От Apple заявиха, че не са открили доказателства в подкрепа на обвиненията. Компанията подчерта, че има строги правила, които не позволяват на новите служители да използват поверителна информация от предишните си работодатели. Apple също така заяви, че ще сътрудничи на OpenAI за отстраняването на всяка нейна информация, която бъде открита в системите ѝ.

Обвиненията са част от продължаващ съдебен спор между двете компании. През юли Apple заведе дело срещу OpenAI, като я обвини, че е присвоила търговски тайни на производителя на iPhone, за да разработи собствени устройства. В първоначалния си иск Apple твърди, че бивши нейни служители, преминали в OpenAI, са изтегляли поверителни файлове и че кандидати за работа са били насърчавани да носят части от устройства на Apple на интервюта.

OpenAI отхвърли обвиненията и поиска делото да бъде прекратено. Компанията заяви, че Apple не е успяла да посочи конкретни търговски тайни, които са били откраднати.

Двете компании се надпреварват да разработват устройства с изкуствен интелект. Тази седмица Apple обяви HomeView – най-мащабната си стъпка към пазара на умния дом от близо десетилетие. Продуктът включва обновена версия на гласовия асистент Siri, на който компанията залага като ключова част от стратегията си за изкуствен интелект.

Междувременно OpenAI работи върху собствено устройство с изкуствен интелект, за което се съобщава, че ще представлява малка умна колонка без екран. През миналата година компанията привлече бившия ръководител на продуктовия дизайн на Apple Джони Айв и неговата компания io, които поеха отговорностите за дизайна и творческата концепция на продуктите ѝ.

Въпреки че преминаването на инженери и изследователи между технологични компании в Силициевата долина е обичайна практика, в съдебните документи Apple посочва, че OpenAI е наела над 400 бивши нейни служители.