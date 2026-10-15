Край на дизеловите пежа, ситроени, опели и фиати

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Автомобилният концерн Stellantis спира инвестициите и производството на дизелови леки автомобили, като пренасочва ресурсите си към разработката на евтини електромобили в сътрудничество с китайски партньори.

Автомобилните марки, които Stellantis притежава, са Peugeot, Citroеn, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge и RAM.

Новата стратегия беше обявена от главния изпълнителен директор Антонио Филоса на изложението в Париж. В началото на годината концернът планираше разширяване на дизеловата гама в противовес на конкуренти като Volkswagen, които вече заменят дизела с хибриди при модели като Skoda Octavia.

Сега обаче бюджетите на автомобилния гигант се пренасочват изцяло към електрически коли, plug-in хибриди и модели с удължен пробег. Дизеловите двигатели се запазват временно единствено при лекотоварните търговски автомобили. Мярката е продиктувана от по-ниските експлоатационни разходи за бизнеса, тъй като електрическите ванове все още остават твърде скъпи в сравнение с дизеловите алтернативи.