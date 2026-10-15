Вицепрезидентът на BYD призна за още заводи в Европа

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Китайският гигант BYD планира изграждането на втори и трети завод на европейска територия, в допълнение към първата си фабрика, която вече се подготвя в Унгария. Това съобщи изпълнителният вицепрезидент на компанията Стела Ли в кулоарите на на салона в Париж.

Дългосрочните планове предвиждат увеличаване на европейския персонал на марката до над 40 000 служители до 2030 г.

Основната причина за мащабните инвестиции е стремежът на китайските автомобилни производители да избягат от разрушителната ценова война и свръхкапацитета на вътрешния си пазар.

Европейският съюз се опитва да ограничи вноса на китайски коли с наказателни мита за произведени в Китай електромобили, като вече се планира и налагането на квота за вносните plug-in хибриди.

Според пазарни анализатори BYD търси възможности за придобиване и преоборудване на вече съществуващи фабрики, вместо строеж "на зелено", за да съкрати времето за пускане в експлоатация. Прогнозите за локациите на втория и третия завод сочат към две държави - Франция и Испания. Шансове има и Италия.