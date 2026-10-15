Ефремова: До две седмици ще има окончателното решение за размера на минималната заплата

Амбицията мие е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро, добави тя

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Свищов.

Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер – 660 евро, посочи Ефремова.

С проект на постановление правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Размерът от 660 евро е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен от 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза по-рано през годината.

Проектът за нов размер на минималната заплата бе публикуван в сряда вечерта, часове, след като кабинетът одобри промените в наредбата за начина на определянето й.

Правителството на Румен Радев прокара промени за определянето на минималната заплата и тя вече се пресмята в диапазон върху четири фактора - производителност на труда, ръст на медианната заплата, инфлация и покупателна способност на минималната заплата. Тази формула дава максимален възможен размер, а точният размер би трябвало да се определя с преговори между синдикати и работодатели. А, ако те са неуспешни, правителството си запазва правото да я определи.

В свой анализ финансовото министерство обяви, че България тръгва към охлаждане на работните заплати. Според прогнозата на Гълъб Донев ръстът на МРЗ през 2028 г. ще се свие още повече – до едва 3% и най-ниското възнаграждение ще се увеличи до 680 евро.

В резултат от новата формула в следващите години предстоят много по-ниски ръстове в сравнение с двуцифрените ръстове на МРЗ в последните години.

От 2024 г. до 2026 г. например минималната заплата растеше всяка година със съответно 19.6%, 15.4% и 12.6%.

За сравнение, в следващите три години се очаква ръстовете да се свият до съответно 6.4% през 2027 г., 3% през 2028 г. и 4.4% през 2029 г.