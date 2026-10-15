Евростат: България е с трети по големина годишен спад на продукцията в ЕС

Промишленото производство през август т.г. спрямо същия месец на 2025 г. е намаляло с 0,2 на сто в Европейския съюз и с 1,1 на сто в еврозоната, сочат данни на Евростат, предаде БТА.

През август спрямо юли промишленото производство се сви с 0,3 на сто в ЕС и с 0,5 на сто във валутната зона.

Промишленият сектор в България е регистрирал спад на продукцията си с 5,4 на сто през август на годишна база, което представлява пети пореден месец на понижение. Страната ни също така е била с третия по големина спад в промишлеността в ЕС през август. През юли обемът на промишленото производство в България намаля с 6,8 на сто на годишна основа, задълбочавайки понижението от 2,6 на сто през юни.

На месечна база, спрямо юли 2026 г., промишленото производство в България се е увеличило с 0,8 на сто, което нарежда страната ни на девета позиция по месечен ръст, след като през предходния месец показателят намаля с 2,9 на сто спрямо юни т.г. През август българската промишленост е отбелязала първи месечен ръст от март.

През август тази година най-значителен годишен ръст на промишленото производство сред страните от ЕС са регистрирали Нидерландия (9,8 на сто) и Унгария (8,8 на сто) и Дания (8,3 на сто). В същото време пред България с най-големи годишни спадове са били Ирландия (15 на сто) и Белгия (7,1 на сто). След страната ни се нарежда Люксембург (5,3 на сто) с четвърти по големина годишен спад на промишлената продукция през август.

Промишленото производство в ЕС през август 2026 г. спрямо юли е намаляло за междинните стоки с 0,3 на сто, с 0,7 на сто за капиталовите стоки, останало е без промяна за дълготрайните потребителски стоки, намаляло е за нетрайните потребителски стоки с 2,3 на сто, а при енергията спадът е бил с 0,5 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през август 2026 г. намаляло на месечна основа за междинните стоки с 0,8 на сто, се увеличило за капиталовите стоки с 0,4 на сто, нараснало е за дълготрайните потребителски стоки с 0,2 на сто, намаляло е за нетрайните потребителски стоки с 2,7 на сто и е отбелязало спад с 0,6 на сто за енергията.

Най-големите месечни увеличения през август са регистрирани в Швеция (6,5 на сто), Естония (4,3 на сто) и Нидерландия (2,6 на сто), а най-големи спадове - в Белгия (5,1 на сто), Ирландия (3,1 на сто) и Португалия (2 на сто).

Промишленото производство в ЕС през август спрямо същия месец на 2025 г. се е увеличило за междинните стоки с 0,3 на сто, нараснало е за капиталовите стоки с 3,6 на сто, с 0,8 на сто за дълготрайните потребителски стоки, намаляло е с 6,7 на сто за нетрайните потребителски стоки, а при енергията увеличението е било с 2,4 на сто.