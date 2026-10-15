Впечатляващ ръст от 71% на плащанията и 32% повече активни потребители на мобилното си банкиране отчита Postbank

Postbank App ускорява развитието си и разширява възможностите, които предлага на клиентите на банката. След като се утвърди като предпочитан канал за ежедневното банкиране, приложението се подготвя за следващата си голяма стъпка - достъп до международните финансови пазари и инвестиции в акции, борсово търгувани фондове (ETF-и), криптоактиви, суровини и метали. Услугата ще бъде реализирана чрез партньорство със световноизвестна международна инвестиционна платформа.

Данните за първите девет месеца на 2026 г. показват все по-силната роля на Postbank App в управлението на личните финанси. Броят на плащанията през приложението нараства с близо 47% спрямо същия период на миналата година, а обемът им се увеличава със забележителните 71% ръст на годишна база.

Активните потребители на мобилното банкиране вече са с 32% повече спрямо същия период на миналата година. Клиентите на Postbank ползват приложението над 20 пъти месечно, превръщайки го в естествена част от ежедневните си финансови навици. Нарастващата употреба върви ръка за ръка с много високата оценка на клиентите - 4.9 в App Store и 4.8 в Google Play, където десетки хиляди потребители са дали позитивна оценка на приложението.

Зад тези резултати стоят постоянното развитие на функционалностите и стремежът банковите услуги да бъдат по-бързи, достъпни и удобни. През 2026 г. Postbank представи обновеното приложение Postbank App с нова визия и подобрено потребителско изживяване, част от цялостното обновяване на бранда и платформата „Вдъхновени от теб“.

Да станеш клиент на Postbank никога не е било по-лесно, отчитат от финансовата институция. За под пет минути и изцяло онлайн клиентите могат да изберат подходящия за тях план и да получат достъп до сметка, карта, дигитална карта с отделна сметка и редица допълнителни предимства без посещение в банков офис и без излишни стъпки. А с актуалната промоционална кампания удобството идва и с още един бонус – до 12 месеца без такса обслужване на пакетни решения за всеки.

Приложението се ползва масово и за небанкови услуги. Плащанията на паркинг услуги чрез Blink Parking са почти три пъти повече спрямо началото на годината, като през третото тримесечие са реализирани повече трансакции, отколкото през цялото първо полугодие на 2026 г. Наред с това клиентите получават достъп до специални Beyond Banking предложения в области като пътувания, технологии, решения за дома и лайфстайл. Предложенията се персонализират спрямо профила и поведението на клиента, така че да бъдат по-релевантни към неговите интереси и потребности.

Сред уникалните дигитални решения на Postbank е и функционалността Split Bill в ONE wallet, която улеснява разделянето на общи сметки между приятели. Средно една сметка се споделя между петима души, което превръща услугата в удобно решение за управление на общи разходи в ежедневието.

Postbank продължава да развива ново поколение дигитални услуги. Сред планираните иновации са AI асистент, който ще улеснява ежедневното банкиране, изцяло ново приложение с изживяване, съобразено с потребностите на младежите под 18 години, и обновено дигитално преживяване за кредитиране, което ще направи процеса по-интуитивен и ще помогне на стотици хиляди потребители да реализират плановете си по-лесно и по-бързо.

Стартът на интегрираната функция за инвестиции е планиран за началото на 2027 г. Клиентите на банката ще могат да инвестират директно през Postbank App в акции на хиляди международни компании, ETF-и, криптоактиви, суровини и злато и други метали. Предвидените възможности за инвестиране с малки суми и в части от определени активи ще направят достъпа до световните пазари по-лесен.

С тези стъпки Postbank надгражда ролята на Postbank App – от канал за ежедневни банкови операции до единна дигитална екосистема за управление на личните финанси, с потенциал за още повече персонализирани услуги и възможности през следващите години.