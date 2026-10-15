Шеф на рибарска асоциация: Около половината от риболова в Черно море е в сивия сектор

"Около половината от риболова в Черно море все още е в сивия сектор", каза пред журналисти във Варна Йордан Господинов, изпълнителен директор на асоциация „БГ фиш", предаде БТА. Той е и председател на Консултативния съвет за Черно море, който заседава в крайморския град. В организацията членуват 15 български и чуждестранни асоциации, а един от акцентите на тяхната среща е цифровизацията на рибарския сектор.

Темата за дигитализацията е свързана и с общоевропейските политики, тъй като ЕС активно работи за изсветляването на бранша, допълни Господинов. Той изтъкна, че цифровизацията ще намали физическия контрол върху риболова, докладването на уловите ще е електронно, а след това по цялата верига ще е ясно какви количества от кой вид риба пристигат на брега. Разбира се, корабите на базата на оценка на риска, ще бъдат проверявани, допълни още Господинов.

В Европа има ясни правила и ние трябва да се съобразяваме с тях, особено като се има предвид, че много често рибата, която българските риболовци вадят, отива на европейския или на световния пазар, допълни експертът. Според него най-сериозните наказания оттук нататък ще бъдат за недеклариран и нерегламентиран риболов. Той допълни още, че за финансирането на цифровизацията на сектора има европейски програми, с чиято подкрепа могат да се разработват необходимите софтуерни продукти.

Рибата, която се изнася от морето без документи, върви по нашите магазини, тя няма как да бъде изнесена, посочи Господинов. Той изтъкна, че тези, които нарушават правилата, обикновено са с по-малки риболовни съдове. Освен всичко останало в тези случаи не се плащат и данъци, като държавата търпи финансови загуби, допълни експертът.

Според него основният проблем е, че в страната ни няма пристанища за стоварване на риба с изградени места за първа продажба, борси, тържища с етикетиране, опаковане, окачествяване, ветеринарен контрол. Още преди години трябваше да бъдат създадени портове в Созопол, Несебър, Варна и Балчик, които да отговарят на европейските и световните изисквания, каза Господинов. Той подчерта, че рибарско пристанище не означава бетонова площадка и вързан кораб за кейовата стена, а има стандарти - вход, изход, вентилации, помещения за дезинфекция на каси, помещения за производство на лед, място за търговия. По думите му у нас все още съществува практиката при пристигане на брега рибата да се откарва с пикапи и камиони, кои хладилни, кои не. Всичко това оказва натиск върху изрядните рибари, тъй като сивият сектор продава с по 10-20 процента по-евтино, допълни Господинов. Той изтъкна, че с такива практики няма как да бъде изграден устойчив сектор, който да има добавена стойност и да задържа кадри.