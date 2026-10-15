Евростат: Спада износът на химически продукти от България

Спада износът на химически продукти от България, сочат последните данни на Евростат. През 2025 г. България е внесла химикали на стойност около 2,02 млрд. евро, а износът на тези суровини е възлязъл на почти 2 млрд. евро. Така страната ни отчита отрицателно търговско салдо от 25,2 млн. евро, като стойността на вноса надхвърля тази на износа с около 1,3 на сто. Износът на произведени в България химикали е намалял в парично изражение - от 2,07 млрд. евро през 2024 г. до 1,99 млрд. евро през 2025 г.

През 2025 г. ЕС е изнесъл химически продукти и свързани с тях стоки на стойност 605 млрд. евро през 2025 г., докато вносът е възлязъл на 348 млрд. евро. Така търговският излишък на ЕС в сектора достига 257 млрд. евро.

От 2015 г. насам износът е нараснал с 273 млрд. евро, а вносът - със 145 млрд. евро. И двата показателя са се увеличавали средно с по 6 на сто годишно.

Стойността на продадената химическа продукция и свързаните с нея продукти, произведени в ЕС, е достигнала 836 млрд. евро през 2025 г. За сравнение, през 2015 г. тя е възлизала на 680 млрд. евро, което съответства на средногодишен ръст от 2 на сто.

Износът на химически продукти от ЕС към държави извън блока е достигнал нов рекорд през 2025 г., като се е увеличил със 7% спрямо предходната година, когато е бил на стойност 563 млрд. евро. Вносът също е нараснал със 7 на сто - от 324 млрд. евро през 2024 г. до 348 млрд. евро през 2025 г.

Сред страните от ЕС Германия е най-големият износител на химически продукти към пазари извън Евросъюза през 2025 г. със стоки на стойност 130 млрд. евро. Следват Ирландия със 115 млрд. евро, Белгия с 60 млрд. евро, Италия с 56 млрд. евро и Франция с 54 млрд. евро.

Основните пазари извън ЕС за европейския износ са САЩ със 206 млрд. евро, Швейцария със 76 млрд. евро, Великобритания с 48 млрд. евро, Китай с 32 млрд. евро и Турция със 17 млрд. евро.

По отношение на вноса от държави извън ЕС Германия отново е на първо място сред страните членки, като през 2025 г. е внесла химически продукти на стойност 58 млрд. евро. Следват Италия с 48 млрд. евро, Белгия с 46 млрд. евро, Нидерландия с 44 млрд. евро и Словения с 30 млрд. евро.