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Най-бутиковият формат на веригата досега предлага пет зали, 190 места, VIP реклайнери и първата изцяло лазерна прожекционна технология на Кино Арена

Кино Арена DELUXE официално отвори врати в Сердика Център и от днес посреща своите първи зрители. Проектът е резултат от стратегическо партньорство между водещата кино верига в България и Сердика Център и поставя началото на нов премиум киноформат в сърцето на София.

Разположен в централната градска част, новият комплекс е най-бутиковият формат на Кино Арена до момента. Той разполага с пет зали и общо 190 места, създадени около идеята за по-персонално киноизживяване, което съчетава уюта на домашната среда с качеството и въздействието на големия екран.

Кино Арена DELUXE е първото кино във веригата, изцяло оборудвано с лазерна прожекционна технология. В комбинация с модерните системи за картина и звук и VIP кожените реклайнери, комплексът предлага нов стандарт за комфорт и по-пълно потапяне във филма.

По време на официалната церемония по откриването, която събра представители на бизнеса, културния сектор, медиите, партньори и гости от обществения живот на столицата, собственикът на Кино Арена Стефан Минчев определи новия комплекс като „технологично чудо“ и подчерта значението на инвестицията в ново поколение кинотехнологии и зрителско преживяване.

„Откриването на Кино Арена DELUXE е важна стъпка в развитието на Сердика Център като градска дестинация за свободно време, развлечения и култура. За нас беше важно да привлечем партньор, който споделя стремежа ни да предлагаме качествени преживявания и добавена стойност за посетителите“, коментира Виктория Ненова, управител на Сердика Център.

Кметът на район „Оборище“ Георги Кузмов също подчерта значението на проекта за района и възможността той да допринесе за развитието на културния живот в централната част на София.

По повод откриването първите 1000 зрители, закупили билет, ще получат безплатна кутия пуканки, а на 15 октомври всички 2D прожекции са на специална промоционална цена.

Кино Арена DELUXE работи всеки делничен ден от 12:30 до 22:30 ч., а през почивните дни от 10:00 до 22:30 ч.

Освен най-новите филмови заглавия, програмата на киното ще включва концертни прожекции, специални събития и разнообразно алтернативно съдържание за любителите на киното.