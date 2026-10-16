Volvo произвежда нов модел с 90 процента по-малко от очакваното

Volvo отново се оказва в неприятна ситуация. Компанията вече имаше проблеми с доставките след забавеното пускане на пазара на своя флагман EX90.

Този път шведите имат ядове с EX60. Новият електрически кросоувър, чиято пазарна цена варира в границите между 60 и 80 хиляди евро, се сглобява в емблематичната шведска фабрика на марката в Торсланда.

От Volvo официално съобщават, че от производствената линия в момента слизат едва около 200 бройки EX60 седмично. Разпределено във времето, това прави по скромните 40 автомобила на работен ден. В предварителните си разчети Volvo всъщност беше планирала да произвежда по 2000 автомобила EX60 всяка седмица. В момента модерната шведска фабрика работи с едва 10 процента от предвидения си капацитет.

За разлика от миналогодишните проблеми при EX90, които се дължаха предимно на софтуерни дефекти, този път спънките са изцяло от индустриален и технологичен характер.

При EX60 Volvo внедрява революционна архитектура, при която клетъчният пакет на високоволтовата батерия се интегрира директно в самата носеща конструкция на купето, превръщайки се в част от пода. Процесът по свързване и запечатване на батерията към структурата на автомобила се е оказал много по-комплексен и труден за стабилизиране при масово производство от очакваното.

Фабриката премина през мащабна модернизация, за да може да отлива огромни алуминиеви части на каросерията наведнъж с цел олекотяване на теглото. Сглобяването и напасването на тези мега-отливки с батерийната система се сблъсква с неочаквани инженерни предизвикателства на поточната линия.

Допълнително забавяне генерират и усложненията при производствения процес на самите електрически двигатели, които захранват новия модел.