Бюджет 2027: Осигуровките и дългът отново се вдигат, дефицитът над 3%

Ново повишение на максималния осигурителен доход – от 2300 евро на 2400 евро, както и на минималните осигурителни прагове планира правителството за 2027 г., стана ясно от пратения в Брюксел първи вариант на сметките на държавата за следващата година. Освен това се предвижда и ново нарастване на дълга с над 5 млрд. евро.

Осигуровките вече нараснаха от 1 август тази година. Таванът се вдигна от 2111 евро на 2300 евро, но от Нова година предстои ново покачване до 2400 евро. Минималните осигурителни прагове по професии също се повишиха, като при някои увеличението бе значително – към 50%. Въпреки това след по-малко от три месеца предстои ново повишение.

"С цел осигуряване на устойчивостта на системата за социално осигуряване е предвидено увеличение на максималния осигурителен доход на 2400 евро от 01.01.2027 г. с индикативен ефект 265,1 милиона евро, както и на увеличение на минималните осигурителни доходи с индикативен ефект 196,7 милиона евро. Като се вземат предвид тези ефекти, ръстът на приходите от социални осигуровки ще възлиза на 1 219 милиона евро или 10,4%", пише в документа, публикуван от ведомството на вицепремиера Гълъб Донев.

През следващите две години се прогнозира дългът на сектор „Държавно управление" да се увеличи в абсолютна стойност като достигне ниво от 40,6 млрд. евро в края на 2026 г. и до 47,1 млрд. евро в края на 2027 г.

Министерството на финансите днес изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година. С това страната ни изпълни в срок задължението си по отношение координацията на икономическите политики като държава - членка на еврозоната да представи документа до 15 октомври. Документът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 473/2013 и отразява основните фискални параметри за следващата година, съобщават от Министерството на финансите.

Това е първият бюджетен план, който България изготвя и представя в качеството си на пълноправен член на еврозоната (от 1 януари 2026 г.), включвайки се в регулярните процедури за наблюдение и координация на икономическите политики на държавите от европейския паричен съюз.

Документът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Ключов акцент в тазгодишния Проект на бюджетен план са представените мерки за излизане от откритата на 10 юли 2026 г. от Съвета на ЕС процедура при прекомерен дефицит за България.

В тази връзка изпратеният документ изпълнява и ролята на официален доклад за предприетите мерки. В него България представя конкретните действия и реформи в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, която предвижда ясен график за коригиране на дефицита в рамките на допустимата референта стойност от 3% от БВП до 2029 година.

Основният фокус на Бюджет 2027 ще бъде към трайно оздравяване на публичните финанси, ограничаване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на размера на нов дълг спрямо предходните години, без промяна на основните данъчни ставки.

В проектобюджета ще бъдат заложени ключови параметри и политики, представени общо и в Проекта на бюджетен план.

Социална подкрепа и доходи: предвижда се увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на заплатите в бюджетната сфера с 5% и повишение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5%. Заложена е и подкрепа за семействата с деца, включително увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения.

Приоритетни сектори: ще бъдат осигурени допълнителни ресурси за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност, както и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната (антидрон системи и противовъздушна отбрана).

Икономическа среда: предвиждат се мерки за оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК за по-добър контрол на разходите, както и насърчаване на публично-частните партньорства за инфраструктурни проекти.

Прегледът на 55-страничния проект на бюджетен план на Министерството на финансите показва, че 2027 г. ще бъде година на сериозно затягане на бюджетната политика. Държавата предвижда нови данъчни мерки, увеличаване на осигурителните приходи, съкращения в администрацията и по-строг контрол върху социалните разходи.

Въпреки това бюджетният дефицит ще остане значително над разрешените от ЕС 3% от БВП. Правителството планира постепенно да го намалява, като целта е процедурата за прекомерен дефицит срещу България да бъде прекратена до 2029 г.

Важно уточнение: това е проект на бюджетен план, а не окончателно приет бюджет. Документът съдържа подробни параметри основно за 2027 г. За 2028 и 2029 г. са посочени фискални ограничения и отделни мерки, но не и толкова подробни годишни бюджетни разчети.

Българската икономика ще продължи да расте, но по-бавно. Основната причина е очакваното отслабване на вътрешното потребление и инвестициите. Министерството на финансите прогнозира спад от 0,7% на инвестициите в основен капитал през 2027 г., докато частното потребление ще се увеличи с 4,6%.

Съществен фактор е приключването на Плана за възстановяване и устойчивост. Държавата очаква по-малко европейски средства, което ще ограничи публичните инвестиции.

При доходите прогнозата е за по-бавен номинален ръст, но и за по-ниска инфлация. Това означава, че покупателната способност би могла да продължи да нараства, макар и по-умерено.

Вижте проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година тук.

В началото на правителственото заседание в сряда премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде изпратен в ЕК бюджетният план за 2027 г.

"Взехме решения и мерки, които намират отражение в бюджет 2027 г., който ще представим навреме. Имаме ясни приоритети и политики, основно за оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, здравопазване, образование, спорт, култура, повишаване на разходите за отбрана, за което има консенсус от всички политически партии. Повишаване на инвестициите и облекчения за българския бизнес, за да има приходи в хазната.", заяви Радев.

"Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци - върху доходи, печалба, ДДС. Целим по-добра събираемост, борба с измамите, контрол на харчове в реално време чрез дигитализация и системата СИГМА. Затягаме контрола върху хазарта, затваряваме вратичката за измами при имотни сделки, посочи още премиерът.