В Казанлък изграждат Център за върхови постижения в отбранителни технологии и решения с двойно предназначение

Проект за изграждане на Център за върхови постижения в отбранителни технологии и решения с двойно - CEDAR, предназначение започват да изпълняват в Казанлък. Той е на стойност около 43,5 милиона евро и се финансира 85 процента от европейската програма "Развитие на регионите - 2021 -2027 г." и от ЕС чред Фонда за справедлив преход, останалите 15 процента от средствата идват от българската държава. Това съобщи днес в Казанлък пред медиите ръководителят на проекта Методи Марков.

Той уточни, че не става въпрос за нов завод за оръжия, а за създаване на високотехнологичен лабораторен комплекс, който ще работи в три научни направления: напреднали материали и енергийни технологии, киберсигурност и цифров жизнен цикъл, както и в горива, задвижване и защитни системи. Те ще бъдат в полза както на отбранителната промишленост, така и на гражданското производство. Кметът на Казанлък Галина Стоянова увери, че общината съдейства за реализацията на проекта от самото начало. Снимка: Ваньо Стоилов

Официални партньори на бъдещия център са БАН, Техническият университет в София, Военният университет във Велико Търново и София Тех парк.

Центърът ще разполага с 8 лаборатории, автономни една от друга. Част от техните разработки ще бъдат в областта на дигиталното развитие на продукти за отбраната, високоенергийни материали и балистика, киберсигулност и изкуствен интелект за отбранителни системи. Предмет на научните търсения ще бъдат и системите за борба с безпилотни апарати, които са особено актуални днес, но и автоматизацията и роботизацията на производствените процеси в отбранителната промешленост, уточни Димитър Кирков, председател на Центъра за върхови постижения в индустрии с двойна употреба, който е и научен ръководител на проекта. В лабораториите ще работят близо 60 души - научен персонал и експерти.

Вече е закупен терен с площ 16,5 декара в източната част на Казанлък, върху който ще бъдат изградени адиминистративната сграда на Центъра и лабораториите. Предстои да бъдат обявени около 30 обществени поръчки. За строителството са осигурени до 10,1 милиона евро, а за оборудването на бъдещите лаборатории - 23 милиона евро. Крайният срок за строителството е краят на 2028 г., после се дава една година за оборудване на лабораториите. Но е твърде възможно те да заработят и по-рано, тъй като, по думите на Кирков, "винаги сме закъснели".

Очакванията са, че отбранителният бизнес ще използва комплекса още от първия ден. Сред предвидените дейности в него са и изпитвания на продукти, като резултатите от тях ще служат като основа за сертификация.