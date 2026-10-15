Европейските борси достигнаха най-високото си равнище от над две седмици

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Европейските фондови пазари приключиха търговията днес предимно с повишения, подкрепени от корпоративните резултати и поскъпването на акциите в здравния сектор, съобщи Ройтерс. Инвеститорите се насочиха към него на фона на отслабващия интерес към компаниите, свързани с изкуствения интелект.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,33 на сто до 639,85 пункта, достигайки най-високото си равнище от повече от две седмици.

Във Франкфурт DAX прибави 0,27 на сто до 25 368,04 пункта, а парижкият CAC 40 е нагоре с 0,78 на сто до 7934,7 пункта.

Лондонският FTSE 100 е нагоре с 1,08 на сто до 10 840,35 пункта.

В Милано FTSE MIB се понижи с 0,72 на сто до 49 397,55 пункта, а испанският IBEX 35 - с 0,28 на сто до 19 177,7 пункта.

Инвеститорите разчитат на силен сезон на корпоративните отчети, който да изведе индекса STOXX 600 от тесния диапазон, в който се движи през последния месец.

Акциите на „Ериксон“ (Ericsson) поскъпнаха с 6,8 на сто, като бяха най-печелившите в основния европейски индекс, след като шведският производител на телекомуникационно оборудване отчете по-добри от очакваното резултати за третото тримесечие.

Подиндексът на здравния сектор се повиши с 2,4 на сто и беше сред най-печелившите в основния индекс.

Акциите на технологичните компании поевтиняха с 1,5 на сто, като секторът отчете най-голям спад, повлечен надолу от германския производител на системи за производство на чипове „Айкстрон“ (Aixtron), чиито акции се сринаха с 13 на сто.

Книжата на производителите на чипове „Инфинеон“ (Infineon) и „Суитек“ (Soitec) поевтиняха съответно с 5,2 на сто и 7,7 на сто, а производителят на оборудване за производство на чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) загуби 4,2 на сто от капитализацията си.

Технологичните акции бяха под натиск в целия свят, след като по-високите от очакваното данни за инфлацията в САЩ вчера засилиха опасенията от нови повишения на лихвите от Управлението за федералния резерв (УФР). Това се отрази негативно на компаниите, които разчитат на дългово финансиране за изграждането на инфраструктурата си за изкуствен интелект.

„Инфлационният натиск все още е налице и това поражда допълнителни опасения за акциите с дълъг инвестиционен хоризонт, особено в технологичния сектор, както и за тяхното финансиране“, заяви Микеле Морганти, старши стратег по капиталовите пазари в „Дженерали инвестмънтс” (Generali Investments), пише БТА.

Акциите на производителя на хартия и опаковки „Монди“ (Mondi), които има завод и в България, се сринаха със 7,9 на сто, след като компанията съобщи, че през третото тримесечие е повишила цените на няколко вида хартия, за да компенсира разходите за енергия и суровини.

Книжата на миннодобивната компания „Антофагаста“ (Antofagasta) поевтиняха с 4,1 на сто, след като тя отчете производство на мед от 436 900 тона от началото на годината - спад с 8,3 на сто спрямо същия период на 2025 г.

Поевтиняването на акциите на компанията, съчетано с по-ниските цени на медта, доведе до понижение от 0,8 на сто на миннодобивния сектор.

Междувременно нови данни показаха, че потребителските цени във Франция са се повишили с 3,4 на сто на годишна база през септември според хармонизирания индекс (който се следи от Евростат), в съответствие публикуваната в края на месеца предварителната оценка.

Според данните на Ел Ес И Джи трейдърите оценяват на 87 на сто вероятността Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши лихвите с 0,25 процентни пункта през декември. По-рано тази година ЕЦБ повиши лихвите два пъти в опит да овладее инфлацията, подхранвана от по-високите цени на енергията.

Междувременно Ройтерс предаде, че Световният икономически форум може да назначи Кристин Лагард за свой следващ председател още през ноември. Това би означавало предсрочното ѝ оттегляне от поста начело на ЕЦБ и би предизвикало по-широки промени във висшето ръководство на централната банка.