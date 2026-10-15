САЩ даде на рафинерията на "Лукойл" в Бургас да прави сделки за още 6 месеца

Българските активи са сред значимите международни притежания на руската компания

САЩ удължиха с още 6 месеца разрешението за извършване на определени трансакции с българските фирми на руската петролна компания "Лукойл". Срокът, който важеше до 29 октомври, се удължава до 24 април 2027 г., съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ (OFAC).

Според новия общ лиценз № 130B рафинерията на "Лукойл" у нас, както и бензиностанциите на фирмата, и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво, ще могат да продължат да извършват определени операции, въпреки санкциите, които Съединените щати наложиха над руската петролна компания. Новото разрешение заменя предишното, издадено през април тази година.

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение и не разполагат с информация за тях за продажба на международните активи на компанията майка.

Българските активи са сред значимите международни притежания на руската компания. Те включват рафинерията в Бургас и мрежа от обекти за търговия с горива.

Освен това бе издаден и общ лиценз № 128D, който позволява определени трансакции с бензиностанции на „Лукойл", разположени извън Русия.

Изключенията не означават отмяна на санкциите срещу руската петролна компания. Те не обхващат трансакции с други санкционирани лица или дейности, които остават забранени съгласно американския санкционен режим, съобщава БТА.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.

Първото специално разрешение за българските дружества бе издадено през ноември миналата година, след като държавата назначи бившия директор на НАП Румен Спецов за особен търговски управител на бизнеса на „Лукойл" у нас. По-късно същия месец депутатите от тогавашното 51-во Народно събрание приеха промени в закона, които позволиха продажбата на активите под особеното управление и без да е нужно съгласието на руския собственик.

В края на февруари тази година, прекият собственик на българските дружества, швейцарската „Литаско", която е изцяло притежавана от „Лукойл", предупреди България за възможно арбитражно производство.

Междувременно продажбата на международните активи на руския петролен гигант остава нерешена. Американската инвестиционна компания "Карлайл" вече не гони сделката за закупуване на голяма част от чуждестранните активи на "Лукойл". Причината е, че споразумението на фирмата за това е изтекло, съобщи Bloomberg преди дни.

Споразуменията, подписани през януари тази година бяха за придобиването на виенското дъщерно дружество LUKOIL International GmbH. Те са изтекли през лятото, а основната причина е, че OFAC, която контролира чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ, не е издала нужното регулаторно одобрение за транзакцията в определения срок.

И въпреки че сделката за 20 млрд. евро бе получила зелена светлина от OFAC, така и не се стигна до окончателно одобрение. Планът бе да обхване ключови европейски активи на "Лукойл", сред които и българската рафинерия в Бургас, както и търговската мрежа от бензиностанции „Лукойл България". След сегашното прекратяване на сделката с "Карлайл", международните активи на руската нефтокомпания отново се предлагат на пазара.

Според източници на финансовите издания интерес към тях вече има от нови кандидати, сред които и консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули. През септември "Файненшъл Таймс" съобщи, че милиардерът си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да направи оферта за активите на „Лукойл".

Според източници на "Ню Йорк Таймс" над 50% от акциите ще отидат при група инвеститори от Близкия Изток, включително свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства и двама братя милиардери от Катар. Те са партньори на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на синовете на президента Тръмп. Чрез Международната корпорация за финансиране на развитието, правителството на Щатите ще получи дял от около 15%, а Тод Боули, който финансира кампании на Тръмп, също ще получи по-малък малцинствен дял.

Сделката е структурирана така, че Боули и правителството на САЩ все пак да контролират мнозинството от местата в съвета на директорите на компанията. Очаква се групата инвеститори да придобият от неруските собственици акции на „Лукойл" за ок. 10 млрд. долара, но със значителна отстъпка. Планира се след това САЩ веднага да вдигнат санкциите от „Лукойл", въведени през октомври миналата година.

Източници на "Ню Йорк Таймс" твърдят, че руският президент Владимир Путин все още не е одобрил окончателно сделката. Смята се, че чрез бизнес споразумения руският държавен глава се опитва да предотврати засилването на натиска от САЩ върху Москва и да спечели време за продължаване на ударите срещу Украйна.

Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, която би могла да увеличи достъпа до горива.