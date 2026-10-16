Пулев за удължаването на лиценза на "Лукойл": Гарантирахме безпроблемната работа на рафинерията в Бургас

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След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни шест месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките

Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията в Бургас. Така вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев коментира удължаването с още 6 месеца разрешението за извършване на определени трансакции с българските фирми на руската петролна компания "Лукойл".

България получи шестмесечно удължаване на генералния лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, който разрешава извършването на трансакции с четири български дружества от групата „Лукойл". Лицензът е валиден до 24 април 2027 г. Срокът важеше до 29 октомври.

„Благодарение на устойчивата позиция на министър-председателя Румен Радев и след серия от експертни разговори, които проведохме с американската страна в Националния икономически съвет към Белия дом, постигнахме конкретен резултат в защита на националния интерес", заяви Пулев.

Удължаването на лиценза обхваща дружествата:

„Лукойл България" ЕООД;

„Лукойл Нефтохим Бургас" АД;„Лукойл Авиейшън България" ЕООД; „Лукойл Бункер България" ЕООД.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Това е важна стъпка за осигуряването на предвидимост и стабилност за българската икономика, бизнеса и гражданите", подчерта Александър Пулев.

По думите му постигнатото е резултат от последователната работа и активния диалог със стратегическите партньори на България, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

„Нашият приоритет остава сигурност на доставките, стабилност на пазара и спокойствие за българските граждани и бизнеса", заяви вицепремиерът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп санкционира „Лукойл" през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.