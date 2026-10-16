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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23744033 www.24chasa.bg

Край на мъката за шофьорите в Кресненското дефиле (Подкаст)

Марияна Бойкова

[email protected]

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Заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева в подкаста “Региони без граници” СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Оптимист съм за магистрала „Струма". Ще я бъде. Това заяви заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева в подкаста на „24 часа" „Региони без граници", който беше посветен на свързаността и на европейското финансиране на жп линии, магистрали, пристанища и корабоплаването по Дунав. Тя припомни, че преминаването през Кресненското дефиле е сложен процедурен казус, но е намерено компромисно решение. Вече е изработена пътна карта и в рамките на следващата година ще започне изпълнението на последния участък.

Какви са другите стратегически цели на Министерството на транспорта и съобщенията - вижте в подкаста.

Заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева в подкаста “Региони без граници” СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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